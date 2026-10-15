Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Ναρκωτικά, αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά εντοπίστηκαν στα κελιά

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026 στις φυλακές Μαλανδρίνου, με αποτέλεσμα να συλλη...







Τι βρέθηκε στις έρευνες



Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν:Τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια.

73,32 γραμμάρια ηρωίνης.

34,86 γραμμάρια κοκαΐνης.

2,76 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

7,46 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).

25,5 ναρκωτικά δισκία.

Πλαστικά σακουλάκια που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Οκτώ κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ένα router με κάρτα SIM, φορτιστές και ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά. Τι βρέθηκε στις έρευνεςΚατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν:Τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια.73,32 γραμμάρια ηρωίνης.34,86 γραμμάρια κοκαΐνης.2,76 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.7,46 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).25,5 ναρκωτικά δισκία.Πλαστικά σακουλάκια που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών.Οκτώ κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ένα router με κάρτα SIM, φορτιστές και ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά.









Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμη κρατουμένου για υπόθεση που αφορά την προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο. Δικογραφίες σχηματίζονται επίσης σε βάρος αγνώστων για αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.



Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμη κρατουμένου για υπόθεση που αφορά την προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο. Δικογραφίες σχηματίζονται επίσης σε βάρος αγνώστων για αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026 στις φυλακές Μαλανδρίνου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τέσσερις κρατούμενοι. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα και άλλος εξοπλισμός.Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί έλεγξαν επτά κελιά, καθώς και κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις κρατούμενοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την κατοχή κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.