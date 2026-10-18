Οι μυθικοί καταρράκτες του Ορλιά - Ο αρχαίος ποταμός της Πιερίας που χάθηκε από τη ντροπή του

Μια ομορφιά και ένας μύθος. Ένα ποτάμι που εξαφανίζεται από ντροπή και εμφανίζεται ξανά, αυτή τη φορά σχηματίζοντας παραμυθένιους καταρράκτ...













Μια ομορφιά και ένας μύθος. Ένα ποτάμι που εξαφανίζεται από ντροπή και εμφανίζεται ξανά, αυτή τη φορά σχηματίζοντας παραμυθένιους καταρράκτες. Τους καταρράκτες του Ορλιά.Ενα παραμύθι που ξεκινά αιώνες πριν από το ποτάμι Ελικώνας ή Βαφύρας ή Ουρλιάς (ονομάστηκε έτσι απ’ το θόρυβο, τα βουητά του νερού). Σύμφωνα με την παράδοση, είναι αρχαίος ποταμός της Πιερίας ο οποίος χάθηκε από τη …ντροπή του αρνούμενος να εξαγνίσει τις Μαινάδες -μαινόμενες γυναίκες του Δία- οι οποίες θέλησαν να ξεπλύνουν τα χέρια τους από το αίμα τους του Ορφέα, που είχαν σκοτώσει νωρίτερα στο Δίον.Ο ποταμός όμως χάθηκε από το έδαφος και ξαναβγήκε στην επιφάνεια λίγο έξω από το Δίον, όπου σχηματίζει και τους καταρράκτες. Λέμε τους, γιατί είναι αρκετοί, αλλά προσβάσιμοι είναι μόνο δύο.Το σημείο βρίσκεται στον ανατολικό Όλυμπο, δυτικά του Δίον. Τους καταρράκτες γνωρίζουν πολύ καλά, τουρίστες και περιπατητές, αλλά παραμένει άγνωστο για πάρα πολλούς Έλληνες.Πώς μπορεί να φθάσει κάποιος στους καταρράχτες της Ουρλιάς ή Ορλιάς; Είναι αρκετά εύκολη η πρόσβαση. Κινούμαστε στην ΠΑΘΕ την οποία εγκαταλείπουμε στην έξοδο προς Δίον. Ακολουθώντας την πινακίδα προς «Καταφύγιο Κορομηλιά» και στη συνέχεια τις πινακίδες «Όλυμπος», στα 4 χλμ περίπου συναντάμε το ξωκλήσι των Αγ. Κων/νου και Ελένης και λίγα μέτρα παραπάνω, αφήνουμε το αυτοκίνητο. Ακολουθούμε πεζή το δρομάκι που μας οδηγεί στον ένα καταρράχτη, ο οποίος δημιουργεί μικρή λίμνη, στην οποία κανείς μπορεί να δροσιστεί.Στο δρομάκι αυτό, πριν φτάσουμε στον καταρράχτη, βλέπουμε σε ένα βράχο -στα δεξιά μας- ζωγραφισμένη μία κόκκινη καρδιά η οποία μας καλεί να ακολουθήσουμε το μονοπάτι και σε τρία λεπτά καταλήγουμε στο δεύτερο καταρράχτη, πιο ψηλό και πιο επιβλητικό, ο οποίος επίσης δημιουργεί μικρή λίμνη, μεγαλύτερη από- την πρώτη και πιο βαθιά. Αρκετοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής πάνε εκεί για μπάνιο και πικνίκ.