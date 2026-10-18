Πέλλα: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη- Απέσπασαν από ζευγάρι ηλικιωμένων 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ε...

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ενός ζευγαριού, που έγινε στις 9 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Πέλλας.Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο των παθόντων προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν πρόβλημα στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή τους.Στη συνέχεια, άλλοι συνεργοί τους, κάλεσαν στα κινητά τηλέφωνα των παθόντων και τους ζήτησαν να βάλουν σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματα και τα χρήματα που έχουν στο σπίτι, να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα και να αφήσουν την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή.Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τους αποσπάσουν 220 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία αφαίρεσε ο προαναφερόμενος άνδρας.Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.