Αργά ξύπνησε ο Μακρόν... «Ακροαριστεροί στα επεισόδια...» αλλά ξέχασε τους μετανάστες! Αντεπίθεση από την Λεπέν!

Ο Εμανουέλ Μακρόν σε σύντομο διάγγελμά είπε μεταξύ άλλων ότι ακροαριστεροί και παραβατικά στοιχεία είναι πίσω από τα επεισόδια που ήταν ...



Από αύριο ο πρωθυπουργός ανακοινώνει έκτακτο πακέτο στήριξης όσων επλήγησαν, είπε ο Μακρόν και δεσμεύτηκε ότι τίποτα και κανένας δεν θα μείνει στη σκιά σε ό,τι αφορά τις έρευνες.



Η διαδήλωση και η διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της διαμαρτυρίας, επισήμανε και πρόσθεσε ότι οι ανησυχίες όλων -και ειδικά των νέων- πρέπει μνα εισακούονται.



Κατέληξε λέγοντας ότι οι προεδρικές εκλογές του 2027 πρέπει να γίνουν σε πλαίσιο ενότητας.





Ο Εμανουέλ Μακρόν σε σύντομο διάγγελμά είπε μεταξύ άλλων ότι ακροαριστεροί και παραβατικά στοιχεία είναι πίσω από τα επεισόδια που ήταν πρωτοφανή. Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν.«Σας απευθύνομαι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, εξτρεμιστές μιας ακροαριστερής ομάδας, μαζί με πολυάριθμους παραβατικούς λεηλάτησαν καταστήματα και καταστράφηκαν δημόσια κτήρια. Γιατί έκαψαν το δημαρχείο της Λιμόζ; Πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε θυμό και ντροπή», δήλωσε εξαρχής ο Εμανουέλ Μακρόν.Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Παρισιού, κάλεσε τον Μακρόν να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί:«Η επείγουσα προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και η παροχή ακλόνητης υποστήριξης στις αστυνομικές μας δυνάμεις. Ο Μακρόν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί».Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρίν Λεπέν αναφερόμενη στα εκτεταμένα επεισόδια στην Γαλλία κυρίως κατά την χθεσινή μέρα και νύχτα, κατηγόρησε ευθέως την πολιτική ηγεσία της χώρας για αδυναμία διαχείρισης της κρίσης και απώλεια του ελέγχου της κατάστασης.«Η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας να αντιδράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.Στο ίδιο βίντεο η Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε ανίκανη την κυβέρνηση Μακρόν αναφέροντας ότι έχει εξαντλήσει τα πολιτικά και διοικητικά της περιθώρια, αδυνατώντας πλέον να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.«Έχουμε μια εξουσία του Μακρόν που έχει ξεμείνει από δυνάμεις, εξαντλημένη και αποπροσανατολισμένη, η οποία φαίνεται πλέον ανίκανη να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να σχολιάζει την ίδια της την αδυναμία, ακόμη και την ίδια της την παρακμή, θα έλεγα» ανέφερε.Επιπλέον η Λεπέν υποστήριξε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται στο να εκφράζει τη λύπη της για τα επεισόδια, χωρίς να καταφέρνει να τα αποτρέψει ή να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά:«Έχουμε μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζει τα γεγονότα, χωρίς να μπορεί να τα προλάβει, να τα ελέγξει ή έστω να τα διαχειριστεί. Μια εξουσία μειοψηφίας, που έχει χάσει τη νομιμοποίησή της και της οποίας μοναδική έγνοια δεν είναι πλέον να κυβερνήσει τη Γαλλία, αλλά να κρατηθεί από τα τελευταία ψήγματα της εξουσίας της που φθίνει» τόνισε.