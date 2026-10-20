Η Γαλλία θα αλλάξει! Έρχεται η Μαρίν Λεπέν... Από φαβορί γίνεται υπερφαβορί για την Προεδρία της χώρας!

Η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να αποκομίζει άμεσα πολιτικά οφέλη από τις ταραχές. Αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και οι αντίπαλοί της. Τα επεισόδια ...



Τα επεισόδια του Σαββάτου «ευνοούν την ακροδεξιά», δήλωσε η κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Ναταλί Λουαζό. «Περιφέρονται γύρω από τη βία σαν όρνια», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της.



Η Λεπέν έχει ήδη επιχειρήσει να παρουσιαστεί ως εναλλακτική πρόεδρος της Γαλλίας, απευθύνοντας την Κυριακή ένα μετρημένο διάγγελμα προς τους πολίτες, στο οποίο προέβαλε τον εαυτό της ως υποψήφια μιας «ειρηνικής Γαλλίας».



Υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση η Μαρίν Λεπέν είναι πρώτη και με διαφορά από τους υπόλοιπου υποψήφιους Προέδρους και περνάει άνετα στον δεύτερο γύρο, όπου αν έχει αντιμέτωπο τον ακροαριστερό Μελανσόν η ίδια δημοσκόπηση της δίνει 67%... Ένα νούμερο που προφανώς μετά τα θλιβερά που διαπράτει η αριστερά μετα των μεταναστών στην Γαλλία, σίγουρα θα έχει γίνει μεγαλύτερο!



Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, υιοθέτησε ακόμη πιο σκληρή γραμμή, παρουσιάζοντας το κόμμα του ως τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη και εντείνοντας την ανησυχία για τις λεηλασίες. «Σύντομα οι ταραξίες θα εισβάλλουν στα σπίτια των πολιτών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι, προσθέτοντας: «Οι Αρχές καταρρέουν».



Ωστόσο, μια παρατεταμένη περίοδος χάους θα μπορούσε να λειτουργήσει και εις βάρος ενός κόμματος που εδώ και χρόνια κατηγορείται ότι τροφοδοτεί την κοινωνική αναταραχή.



Το ζήτημα έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί στελέχη του Εθνικού Συναγερμού. «Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι όλα αυτά αποδεικνύουν πως θα υπάρξουν ταραχές εάν ο Εθνικός Συναγερμός αναλάβει την εξουσία», δήλωσε ο Σαρλ-Ανρί Γκαλουά, σύμβουλος του Μπαρντελά. «Εγώ, όμως, δεν το πιστεύω».