Patroller, Stryker, Πυρπολητής και τορπίλες SeaHake: Τα νέα όπλα που ετοιμάζονται για την παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Onalert.gr_Τα δύο πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Patroller βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα όπως αποκαλύπτουν και οι εικόνες που φέρνει στο φω...





Τα UAV Patroller / Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Νέα «μάτια» για τον Στρατό Ξηράς



Το ελληνικό πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση συνολικά τεσσάρων Patroller, όπως έχει ανακοινώσει η κατασκευάστρια Safran, μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ, NSPA. Τα γαλλικά UAV έρχονται να ενισχύσουν τις δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί με τα Sperwer, προσθέτοντας μια νεότερη πλατφόρμα για αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης και υποστήριξης της στοχοποίησης. Θα μπορούν να επιχειρούν τόσο σε χερσαίο όσο και σε θαλάσσιο περιβάλλον και να τεθούν μαζί με τα Heron της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια διακλαδική ομπρέλα επιτήρησης.



Για τον Στρατό Ξηράς η αξία ενός τέτοιου μέσου βρίσκεται κυρίως στη διάρκεια και στην ποιότητα της παρατήρησης. Ένας σχηματισμός μπορεί να αποκτά εικόνα μιας περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα, να παρακολουθεί μετακινήσεις και να εντοπίζει αλλαγές που χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση. Η πληροφορία αυτή βοηθά τη διοίκηση να σχηματίζει πληρέστερη αντίληψη της κατάστασης πριν αποφασίσει πώς θα ενεργήσει.



Στην ελληνική γεωγραφία, με τις μεγάλες χερσαίες εκτάσεις στη Θράκη, τα νησιά και τα θαλάσσια περάσματα, η επίμονη επιτήρηση έχει ξεχωριστή σημασία. Η δυνατότητα παρακολούθησης μιας περιοχής σε βάθος χρόνου περιορίζει τα κενά ενημέρωσης και επιτρέπει τη σύγκριση διαδοχικών εικόνων. Έτσι, μια μεμονωμένη παρατήρηση μπορεί να εξελιχθεί σε χρήσιμη επιχειρησιακή πληροφορία.



Το Patroller έχει σχεδιαστεί για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και στοχοποίησης. Η Safran παρουσιάζει διαμορφώσεις με ηλεκτροοπτικό σύστημα Euroflir 410 και δυνατότητες συνδυασμού διαφορετικών αισθητήρων. Ο ακριβής εξοπλισμός κάθε χρήστη εξαρτάται από τη συμβατική διαμόρφωση, επομένως οι συνολικές επιλογές της οικογένειας δεν πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως εγκατεστημένες στα ελληνικά αεροσκάφη.



Το ίδιο ισχύει για τις αποστάσεις επικοινωνίας και τις επιδόσεις αποστολής. Αυτές επηρεάζονται από τον εξοπλισμό, το φορτίο, τις συνθήκες και τις διαθέσιμες ζεύξεις. Το επιχειρησιακό ζητούμενο για τις ελληνικές μονάδες είναι να αποκτούν αξιόπιστη εικόνα, να τη διαβιβάζουν με ασφάλεια και να την αξιοποιούν εγκαίρως.





Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Patroller



Από την εικόνα στην απόφαση



Τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος ανάμεσα στον εντοπισμό μιας απειλής και στην αντίδραση. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν η πληροφορία του φτάνει γρήγορα στο κατάλληλο κέντρο και συνδυάζεται με στοιχεία από άλλους αισθητήρες.



Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται η απόκτηση των Patroller. Η επιτήρηση μπορεί να υποστηρίζει την προστασία φίλιων δυνάμεων, την παρακολούθηση αξόνων προσέγγισης, την αναγνώριση μιας περιοχής ενδιαφέροντος και την εκτίμηση της κατάστασης μετά από μια ενέργεια. Κάθε αποστολή απαιτεί συγκεκριμένη προετοιμασία και σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης.



Παράλληλα, η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους χειριστές. Χρειάζονται τεχνικοί, προσωπικό σχεδίασης αποστολών και στελέχη που θα επεξεργάζονται το υλικό των αισθητήρων. Η συνολική αυτή αλυσίδα καθορίζει πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί το νέο σύστημα και πόσο σταθερά θα μπορεί να υποστηρίζει τις ανάγκες των Μονάδων.



Τα Stryker στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος



Δίπλα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα τροχοφόρα τεθωρακισμένα Stryker. Το OnAlert αποκάλυψε την επικείμενη άφιξη των πρώτων 90 οχημάτων από τη Γερμανία, την επιθεώρηση ακόμη 268 στις ΗΠΑ και την απόφαση συμμετοχής στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης.



Η προοπτική ένταξης των Stryker έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την ενίσχυση της προστατευμένης μετακίνησης του προσωπικού και της ευκινησίας των μονάδων. Πρόκειται για οχήματα της οικογένειας 8×8, με διαφορετικές εκδόσεις και αποστολές.



Αυτό σημαίνει ότι η σύνθεση των οχημάτων που θα παραληφθούν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η μεταφορά προσωπικού, η διοίκηση, η αναγνώριση και άλλες λειτουργίες εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη έκδοση και τον εξοπλισμό της. Η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους συνδέεται επίσης με την εκπαίδευση, τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Η εικόνα που διαθέτει το ΓΕΣ για τα πρώτα Stryker είναι ότι πρόκειται για τεθωρακισμένα διαφορετικής διαμόρφωσης με αρκετά από αυτά να παραχωρούνται οπλισμένα.



«Πυρπολητής» και Corsair φέρνουν τα θαλάσσια drones στο προσκήνιο



Σημαντική θέση στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια USV. Ο ελληνικός «Πυρπολητής» και το αμερικανικό Corsair θα περιλαμβάνονται στα μέσα που θα παρελάσουν στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας μια κατηγορία συστημάτων στην οποία το Πολεμικό Ναυτικό στρέφει αυξανόμενη προσοχή.



Ο «Πυρπολητής», που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, συνδέεται με την προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων λύσεων. Η σημασία του βρίσκεται και στη γνώση που αποκτά το προσωπικό μέσα από τη σχεδίαση, τις δοκιμές και την προσαρμογή ενός συστήματος στις πραγματικές ανάγκες του Στόλου.



Το Corsair της Saronic αποτελεί διαφορετική πλατφόρμα, με έμφαση στην αυτόνομη λειτουργία. Η παρουσία τέτοιων μέσων αναδεικνύει εφαρμογές στην επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και στην προστασία εγκαταστάσεων, ανάλογα με τον εξοπλισμό και την αποστολή τους.





Το USV τύπου «Πυρπολητής»



Camcopter, A900 και SeaHake



Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα Camcopter S-100 και A900 της ALTUS, καθώς και οι τορπίλες SeaHake mod4. Πρόκειται για συστήματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί δημόσια σε προηγούμενες παρελάσεις και συνδέονται με διαφορετικές πλευρές της ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού.



Η συμμετοχή τους στη φετινή παρέλαση της Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί και θα παρουσιαστούν μεταφερόμενα πάνω σε φορείς. Τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα προσφέρουν δυνατότητες εναέριας παρατήρησης από ναυτικές πλατφόρμες. Μπορούν να διευρύνουν την εικόνα γύρω από ένα πλοίο και να υποστηρίξουν την αναγνώριση επαφών, σύμφωνα πάντα με τους αισθητήρες και τις διαδικασίες που διαθέτει κάθε σύστημα.



Οι SeaHake mod4 εκπροσωπούν την ενίσχυση του στόλου των υποβρυχίων. Η παρουσίασή τους αναδεικνύει τη σημασία των σύγχρονων πυρομαχικών για την επιχειρησιακή αξία των υποβρυχίων, καθώς η πλατφόρμα, οι αισθητήρες και τα όπλα της λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

Η τεχνολογία δίπλα στα μέσα πρώτης γραμμής



Η προετοιμασία της παρέλασης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με μετακινήσεις στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Στα μέσα περιλαμβάνονται άρματα Leopard, τεθωρακισμένα Marder και Μ1117, αυτοκινούμενα πυροβόλα Μ109, πολλαπλοί εκτοξευτές M270 και οχήματα εξοπλισμένα Spike NLOS.



Η συνύπαρξή τους με τα νέα μη επανδρωμένα συστήματα αποτυπώνει μια βασική ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα μέσα αναγνώρισης πρέπει να υποστηρίζουν τις δυνάμεις που κινούνται στο έδαφος, ενώ οι πληροφορίες τους χρειάζεται να φτάνουν εκεί όπου μπορούν να αξιοποιηθούν. Η προστασία, η κίνηση, η επιτήρηση και η ισχύς πυρός παραμένουν αλληλένδετες.



Αντίστοιχα, η παρουσία ελληνικών κατασκευών δίνει χώρο στην εγχώρια τεχνογνωσία και στην πρακτική συνεργασία με τα στελέχη που θα χρησιμοποιήσουν τα συστήματα. Η αξιολόγηση στο πεδίο, η δυνατότητα επισκευών και η προσαρμογή στις απαιτήσεις των μονάδων έχουν ουσιαστικό βάρος για τη συνέχεια κάθε προσπάθειας.

Onalert.gr_Τα δύο πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Patroller βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα όπως αποκαλύπτουν και οι εικόνες που φέρνει στο φως το OnAlert, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ανανέωση των μέσων επιτήρησης και αναγνώρισης του Στρατού Ξηράς. H άφιξη των γαλλικών UAV δίνει συνέχεια στην υλοποίηση ενός προγράμματος με ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις επενδύουν όλο και περισσότερο στην έγκαιρη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών.Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα Patroller περιλαμβάνονται στα νέα μέσα που θα συμμετέχουν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην παρουσίαση συστημάτων που αλλάζουν τον τρόπο επιτήρησης του πεδίου και υποστήριξης των επιχειρήσεων.Η άφιξη των δύο πρώτων UAV αποτελεί την ουσιαστική είδηση πίσω από την επικείμενη δημόσια εμφάνισή τους. Ακολουθούν η εκπαίδευση, η τεχνική υποστήριξη και οι προβλεπόμενες διαδικασίες ένταξης, ώστε οι δυνατότητες της πλατφόρμας να μετατραπούν σταδιακά σε καθημερινό επιχειρησιακό εργαλείο για τους Σχηματισμούς σε Θράκη και Αιγαίο.