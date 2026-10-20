«Μαϊμού» αστυνομικοί έπεισαν 75χρονη στη Λάρισα να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο σκουπιδιών



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 75χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία εξαπατήθηκε και παρέδωσε 45.000 ευρώ και χρυσαφικά, ύστερα από μια σειρά τηλεφωνημάτων που δέχθηκε από διαφορετικά πρόσωπα.



Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», αρχικά η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστη γυναίκα, η οποία προσποιήθηκε μια νεαρή συγγενή της που είχε τραυματιστεί στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα και βρισκόταν στο νοσοκομείο. Η γυναίκα ζήτησε χρήματα, επικαλούμενη τον τραυματισμό της.



Λίγο αργότερα, η 75χρονη δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άνδρα που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο άγνωστος απαίτησε χρήματα, απειλώντας ότι θα τη σκοτώσει.





Ακολούθησε και τρίτο τηλεφώνημα, από διαφορετικό άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δίνοντας μάλιστα και ονοματεπώνυμο για να γίνει πιο πειστικός.



Ο δήθεν αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο της 75χρονης και ότι οι Αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους ανθρώπους που προηγουμένως την είχαν απειλήσει και επιχειρήσει να την εξαπατήσουν. Της είπε, επίσης, ότι δεν χρειαζόταν να επικοινωνήσει η ίδια με τον σύζυγό της.



Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης, η οποία ακολούθησε τις οδηγίες τους.







ΚλείσιμοΗ 75χρονη συγκέντρωσε 45.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και διάφορα κοσμήματα, μεταξύ των οποίων ένα μενταγιόν, ένα περιδέραιο και βέρες, και τα τοποθέτησε σε μια σακούλα.



Στη συνέχεια, άφησε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της, όπως της είχαν υποδείξει οι απατεώνες.



Οι δράστες πέρασαν από το σημείο και παρέλαβαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά, ενώ η γυναίκα παρέμεινε μέσα στην κατοικία της, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δώσει.

Οι δράστες εμφανίζονται άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που πρέπει να ελέγξουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, άλλοτε ως συγγενείς που χρειάζονται επειγόντως χρήματα ύστερα από τροχαίο ατύχημα και άλλοτε ως πρόσωπα που ζητούν την εξόφληση φορολογικών οφειλών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, παριστάνουν τους αστυνομικούς, υποσχόμενοι στα θύματα ότι θα τα προστατεύσουν από τους ίδιους τους απατεώνες.