Αλβανία: Για έβδομη ημέρα μαίνονται οι συγκρούσεις στα Τίρανα - Δακρυγόνα, μολότοφ και συλλήψεις

Κλιμακώνεται η ένταση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην αλβανική πρωτεύουσα. Αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφ...









Από την πλευρά τους, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις και κυβερνητικά κτίρια. Παράλληλα, πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, με τις φλόγες να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα σε δρόμους του κέντρου.





Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Κάποιοι παρέμειναν κοντά στο υπουργείο, ενώ άλλοι κινήθηκαν προς τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Οι Αρχές έθεσαν σε λειτουργία υδροφόρα οχήματα, χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση για να απωθήσου Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αλβανικών μέσων BalkanWeb, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγινε χρήση και πλαστικών σφαιρών, πέρα από τα δακρυγόνα και τις υδροφόρες.Από την πλευρά τους, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις και κυβερνητικά κτίρια. Παράλληλα, πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, με τις φλόγες να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα σε δρόμους του κέντρου.

Κλιμακώνεται η ένταση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην αλβανική πρωτεύουσα. Αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρες, ενώ αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι έγινε χρήση και πλαστικών σφαιρών.Εικόνες έντασης και εκτεταμένων επεισοδίων καταγράφηκαν για έβδομη συνεχόμενη ημέρα στο κέντρο των Τιράνων, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να επεκτείνονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται μαθητές και φοιτητές, ενώ στις διαδηλώσεις συμμετέχουν και πολίτες άλλων ηλικιακών ομάδων. Βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, την ώρα που η κυβέρνηση προειδοποιεί για αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων συμμετέχουν σε βίαιες ενέργειες.Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα τεταμένη κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου ομάδα νεαρών επιτέθηκε στο κτίριο και στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, επιχειρώντας να διαλύσουν τη συγκέντρωση.