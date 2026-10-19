Τραμπ: Κύκλωμα μεταναστών ετοιμάζεται για νοθεία στην Καλιφόρνια λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεράστιο κύκλωμα που προετοίμαζε νοθεία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, φέρεται πως εξάρθρωσε το FBI στην Καλιφόρνια, με τον Ντόναλντ Τρ...

Τεράστιο κύκλωμα που προετοίμαζε νοθεία στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, φέρεται πως εξάρθρωσε το FBI στην Καλιφόρνια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναρτά την είδηση στο προφίλ του στο Truth Social.Στο επίκεντρο είναι η άγρια κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της -προσκείμενης στους Δημοκρατικούς- ηγεσίας της Καλιφόρνια, με τον Αμερικανό πρόεδρο και τους υπουργούς του να κατηγορούν την πολιτεία-προπύργιο των Δημοκρατικών ότι επιδιώκει να νοθεύσει το εκλογικό αποτέλεσμα, εντάσσοντας μετανάστες στους εκλογικούς καταλόγους.«Το FBI διαλύει τεράστιο κύκλωμα εκλογικής απάτης στην Καλιφόρνια -λίγες ημέρες μετά το τελεσίγραφο των ομοσπονδιακών αρχών προς την πολιτεία», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, παραπέμποντας σε άρθρο της New York Post.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν υπόπτους σε μια σειρά υποθέσεων εκλογικής απάτης το πρωί της Δευτέρας (19/10), εντοπίζοντας στόχους σε ολόκληρη την Καλιφόρνια από μια λίστα με περισσότερους από 20.000 υπόπτους μη Αμερικανούς πολίτες στην πολιτεία, οι οποίοι φέρονται να ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα.Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης με την ονομασία «Operation Protect the Vote» (Επιχείρηση ‘Προστασία της Ψήφου’), οι αρχές επιβολής του νόμου αναζήτησαν περισσότερους από 20 αλλοδαπούς υπηκόους, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των ΗΠΑ, με την πλειονότητα αυτών να φέρεται ότι ψήφισε παράνομα.Σε μία από τις συλλήψεις, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας έκανε έφοδο νωρίς το πρωί γύρω στις 6 π.μ. στο σπίτι του Αλεξάντερ Μουνιόζ στην περιοχή Commerce και τον συνέλαβαν.Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο 72χρονος Μουνιόζ, υπήκοος Μπελίζ, ενεγράφη παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους τον Σεπτέμβριο του 2019, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι ήταν Αμερικανός πολίτης. Στη συνέχεια ψήφισε στις αμερικανικές εκλογές το 2020, δύο φορές το 2022, καθώς και το 2024.Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Μουνιόζ είπε επίσης ψέματα στην αίτησή του για την απόκτηση της αμερικανικής ιθαγένειας, όταν δήλωσε ψευδώς υπό ένορκη βεβαίωση ότι δεν είχε ισχυριστεί ποτέ πως είναι Αμερικανός πολίτης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και η υποβολή ψευδών δηλώσεων σε αίτηση πολιτογράφησης.Εκτός από τον Μουνιόζ, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αναζήτησαν περισσότερα από είκοσι επιπλέον άτομα που κατηγορούνται για παρόμοια αδικήματα. Δεν έχει γίνει επίσημα σαφές πόσοι από αυτούς έχουν συλληφθεί.Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μη Αμερικανών πολιτών που έχουν γίνει ψηφοφόροι ήταν η τελευταία κλιμάκωση σε μια ομοσπονδιακή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των εκλογικών παραβάσεων στην Καλιφόρνια- κάτι που οι τοπικοί αξιωματούχοι αρνούνται ότι αποτελεί ευρύτατο πρόβλημα.Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα μια αγωγή-βόμβα κατά της πολιτείας επειδή παρέλειψε να επανεξετάσει μια λίστα με περισσότερους από 20.000 υπόπτους μη Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι φέρονται να έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα.