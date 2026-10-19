Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι! Περιορισμοί κυκλοφορίας σε Λυών, Νίκαια, Λιλ, Νουέ, Βατινί, Ντενέν κλπ κλπ...

Μετά τις σκηνές βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου, νέες συγκρούσεις μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας σημειώθηκαν το βράδυ ...





Το μέτρο είναι καθολικό και δεν αφορά μόνο τους ανηλίκους, όπως μεταδίδεται από το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι.



Η απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας θα τεθεί σε ισχύ από τις 9 μ.μ. σήμερα το βράδυ



Έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας από απόψε στις 9 μ.μ. για ανηλίκους. Η απόφαση αυτή της νομαρχίας Alpes-Maritimes ανακοινώθηκε από τον Éric Ciotti στο X.



Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιεί ταξίδι στον Κόλπο, ο Γάλλο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχθηκε έντονη κριτική για το διάγγελμά του, «βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνι», όπως ανέφερε πηγή κοντά στον αρχηγό του κράτους στο BFMTV.



Στο μεταξύ, ο Λεκόρνι, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ και ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Φιλίπ Μπαπτίστ θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη για την παρακολούθηση των διαβουλεύσεων στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με ενημέρωση από το Ματινιόν.

Μετά τις σκηνές βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου, νέες συγκρούσεις μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στο Παρίσι και τη Λυών.Σε αυτό το κλίμα, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση για την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανηλίκους, η οποία τίθεται σε ισχύ από απόψε το βράδυ και για τις επόμενες δύο ημέρες, από τις 20:00 έως τις 06:00, σε διάφορους δήμους: στη Λιλ, στο Νουέ, στο Βατινί και στο Ντενέν.Όπως μεταδίδει το BFMTV, η απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και στο κέντρο του Παρισιού, από τις 23:00 έως τις 06:00, κυρίως δε στην πλατεία Δημοκρατίας και την περιοχή Λεζ Αλ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός σταθμός του μετρό του Παρισιού,