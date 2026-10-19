Βγήκε ο Στρατός στην Ιταλία! Ο υπουργός Άμυνας στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να καταστείλει τις ταραχές

Την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει η απόφαση του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, η οποία περιλαμβάνεται σε ν...



Όπως αναφέρει η Corrieredelasera.it, η σχετική πρωτοβουλία βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξελίξεων, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, να εκφράζει ήδη δημόσια την ικανοποίησή του.



Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «νίκη της Λέγκας», ενώ σε σχόλιό του έγραψε «από τα λόγια, στα έργα».

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση του μέτρου αναμένεται κατά την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.



Έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία της ΜελόνιΕίχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου με κύριο αντικείμενο τη δημόσια τάξη, της οποίας προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, όπου και αποφασίστηκε να εγκριθεί άμεσα νέο νομοθετικό διάταγμα.



Στα κύρια σημεία του, σύμφωνα με την Corriere Della Sera, θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί, νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών, όπως και η αύξηση του αριθμού ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού οι οποίοι, στο Μιλάνο, εγγυώνται την ασφάλεια με την επιχείρηση «ασφαλείς δρόμοι».

Την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει η απόφαση του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα που αναμένεται να εγκριθεί αύριο από το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.