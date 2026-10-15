ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ Η ΛΥΣΗ! Μπορείτε να λύσετε αυτην την σπαζοκεφαλιά;

Προσπαθήστε να βρείτε τι πρέπει να γραφτεί στο έκτο κουτάκι που είναι κενό. Με την πρώτη ματιά η σπαζοκεφαλιά φαίνεται παιδαριώδης, αλλά ό...













Προσπαθήστε να βρείτε τι πρέπει να γραφτεί στο έκτο κουτάκι που είναι κενό. Με την πρώτη ματιά η σπαζοκεφαλιά φαίνεται παιδαριώδης, αλλά όπως σίγουρα θα καταλάβατε η σωστή απάντηση δεν είναι η προφανής.Αν ωστόσο, αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και δείτε το πράγμα από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία, τότε θα τα καταφέρετε.Είναι πολύ πιο απλό απ΄ ό,τι φαντάζεστε. Γι' αυτό και... αναπάντεχο..................................................................................................................................................Η ΛΥΣΗ!