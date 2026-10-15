Από Ελλάδα έφυγε κανείς; ΟΗΕ: 694.392 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη Συρία από τον Ιανουάριο του 2025

Συνολικά 694.392 Σύροι που είναι καταγεγραμμένοι στην Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη Συρία από τον Ιανουάριο το...

Συνολικά 694.392 Σύροι που είναι καταγεγραμμένοι στην Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη Συρία από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ 96.840 εξ αυτών έλαβαν βοήθεια από την Υπηρεσία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 12/10 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).Τα στοιχεία περιλαμβάνουν πρόσφυγες για τους οποίους επιβεβαιώθηκε ότι επέστρεψαν, καθώς και άτομα που διαγράφηκαν από τα αρχεία της Ύπατης Αρμοστείας λόγω παρατεταμένης απουσίας ή απώλειας επικοινωνίας.Από το συνολικό αριθμό, 597.552 άνθρωποι, δηλαδή το 86%, ταξινομήθηκαν ως αυθόρμητα επιστρέψαντες.Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 65.500 Σύρους που επέστρεψαν υπό καθεστώς πίεσης στα τέλη του 2024 και παρέμειναν στη χώρα, καθώς και 140.000 άτομα που εντοπίστηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας του Λιβάνου κατά τη διέλευσή τους από τα επίσημα συνοριακά σημεία χωρίς έντυπα επαναπατρισμού.Άλλοι 35.903 άνθρωποι αναγνωρίστηκαν ως επιστρέψαντες λόγω ανωτέρας βίας μετά τις 2 Μαρτίου 2026, ενώ 356.149 διαγράφηκαν από τα αρχεία της Υπηρεσίας λόγω παρατεταμένης απουσίας ή απώλειας επικοινωνίας, ή αφού η επιστροφή τους επιβεβαιώθηκε μέσω συνεντεύξεων με μέλη των οικογενειών τους.Η Ύπατη Αρμοστεία σημείωσε ότι οι καταγεγραμμένες ημερομηνίες για τις αυθόρμητες επιστροφές αντικατοπτρίζουν το πότε τα άτομα αφαιρέθηκαν από τη βάση δεδομένων της και όχι τις πραγματικές ημερομηνίες αναχώρησής τους.Αυτό εξηγεί τον υψηλό αριθμό απενεργοποιήσεων εγγραφών τον Δεκέμβριο του 2025, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας επαλήθευσης παρουσίας.Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Ύπατη Αρμοστεία είχε βοηθήσει 79.548 Σύρους μέσω του προγράμματος εθελούσιου επαναπατρισμού και άλλους 17.292 μέσω του προγράμματος Επιστροφής λόγω Ανωτέρας Βίας (RFM).Το πρόγραμμα RFM λειτούργησε από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες που επέστρεφαν από τον Λίβανο μετά από κλιμάκωση των εχθροπραξιών και οι οποίοι δεν είχαν καμία βιώσιμη εναλλακτική λύση για την ασφάλειά τους.Μεταξύ εκείνων που βοηθήθηκαν μέσω του προγράμματος RFM, το 72% επέστρεψε στις περιοχές καταγωγής του στη Συρία.Οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 19% των δικαιούχων, ενώ τα παιδιά αποτελούσαν το 59%. Σχεδόν όλοι, δηλαδή το 96%, επέστρεψαν ως πλήρεις οικογένειες.