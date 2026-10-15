Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φορτίζετε το κινητό σας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ειδικό

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να αγοράσεις ένα ολοκαίνουργιο smartphone, μόνο για να διαπιστώσεις ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρία...

Αλλά πώς μπορείτε να το εμποδίσετε να συμβεί αυτό; Υπάρχουν πολλές συμβουλές και κόλπα που κυκλοφορούν, αλλά ένα από αυτά μπορεί να είναι λίγο περίεργο – επειδή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που κάνουμε πολλοί από εμάς.Ένας ειδικός λέει ότι εάν θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, δεν πρέπει ποτέ να φορτίζετε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.«Τα περισσότερα smartphone νέας γενιάς θα χρειαστούν κάπου από 30 λεπτά έως δύο ώρες για να φορτιστούν πλήρως», δήλωσε ο Ritesh Chugh, αναπληρωτής καθηγητής Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στο CQUniversity Australia.«[Επομένως], η φόρτιση του τηλεφώνου σας κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι μόνο περιττή, αλλά επιταχύνει επίσης τη γήρανση της μπαταρίας».Αυτό συμβαίνει επειδή οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που τροφοδοτούν τα σύγχρονα smartphone υποβαθμίζονται χημικά ως αποτέλεσμα παραγόντων όπως τα μοτίβα φόρτισης, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η ποσότητα που χρησιμοποιείται η συσκευή.Σε περίπτωση φόρτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα σήμαινε ότι η μπαταρία σας παίρνει μια ώθηση που είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται, επειδή μένει στην πρίζα για περίπου έξι έως οκτώ ώρες.Για αρχή, αυτό δεν είναι καλό από την άποψη της ασφάλειας, αν και τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότερες συσκευές σταματούν αυτόματα να φορτίζονται όταν η μπαταρία τους φτάσει στο 100% για να αποτρέψουν την υπερθέρμανση τους.Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι επειδή οι εφαρμογές τρέχουν στο παρασκήνιο όλη τη νύχτα, η συσκευή αναπόφευκτα πέφτει στο 99%.Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, το τηλέφωνο αρχίζει να ενισχύει ξανά την μπαταρία του.«Η γρήγορη φόρτιση μπορεί να φθείρει την μπαταρία με την πάροδο του χρόνου», εξήγησε ο κ. Chugh σε ένα άρθρο στο The Conversation .«Γι’ αυτό πολλοί κατασκευαστές έχουν χαρακτηριστικά για να το ρυθμίζουν. «Τα iPhone της Apple προσφέρουν λειτουργικότητα για την καθυστέρηση της φόρτισης άνω του 80%. Τα τηλέφωνα Galaxy της Samsung παρέχουν τη δυνατότητα περιορισμού της φόρτισης στο 85%».Το άλλο πράγμα που είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τη διάρκεια ζωής των μπαταριών ιόντων λιθίου είναι όταν αφήνετε το τηλέφωνό σας να εξαντληθεί εντελώς.Αντίθετα, θα πρέπει να στοχεύσετε να διατηρήσετε το επίπεδο φόρτισής σας μεταξύ 20-80%, σύμφωνα με έναν ειδικό επισκευής τηλεφώνου που ειδικεύεται στην ανακαίνιση παλαιών ακουστικών.Αυτό μπορεί να ακούγεται δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά πολλά νέα ακουστικά προσφέρουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της φόρτισης, ώστε να μην ασκείται περιττή πίεση στην μπαταρία.«Για iPhone με iOS 13 και μεταγενέστερα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του iPhone σας > Μπαταρία > Υγεία και φόρτιση μπαταρίας και επιλέξτε Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας», δήλωσε ο Kewin Charron, ανώτερος υπεύθυνος λειτουργιών ανακαίνισης στο Back Market.Αυτή η ρύθμιση θα μειώσει αυτόματα τη φθορά της μπαταρίας σας, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής της. Η Apple λέει ότι η λειτουργία καθυστερεί τη φόρτιση του iPhone πέραν του 80%, χρησιμοποιώντας μηχανική εκμάθηση για να μάθει την καθημερινή σας ρουτίνα, ώστε η Βελτιστοποιημένη Φόρτιση Μπαταρίας να ενεργοποιείται την κατάλληλη στιγμή.Με το Android, οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών. Αλλά, όπως εξηγεί ο Charon, «μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις σας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Μπαταρία > Χρήση μπαταρίας, μπορείτε να δείτε την υγεία της μπαταρίας σας.«Στη συνέχεια, στην ενότητα Διαχείριση χρήσης μπαταρίας, πατήστε Βελτιστοποιημένο για αυτόματη επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας».Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να βλάψει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου είναι η βρωμιά στη θύρα φόρτισης, είπε ο Charron.«Τα ψίχουλα και η σκόνη είναι οι εχθροί των κινητών σας συσκευών και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας», πρόσθεσε. Συσσωρεύεται σκόνη στις θύρες φόρτισης του τηλεφώνου σας, προκαλώντας υπερθέρμανση της συσκευής ή διακοπή της φόρτισης.«Ο ασφαλής καθαρισμός του τηλεφώνου σας μπορεί να διασφαλίσει ότι η μπαταρία σας δεν υπερθερμαίνεται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημιά».Συνιστά να χρησιμοποιήσετε μια οδοντογλυφίδα και ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη θύρα φόρτισής σας για να απαλλαγείτε από υπολείμματα που θα μπορούσαν να βλάψουν το τηλέφωνό σας.