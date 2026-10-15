Ελληνοαμερικανός 19 ετών κατηγορείται για σχέδιο μαζικής ένοπλης επίθεσης στο Ιλινόις

Ένας 19χρονος Ελληνοαμερικανός από το Πάλαιταϊν του Ιλινόις κατηγορείται για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας και παράνομη κατοχή όπλων, κα...





Συνάδελφός του ειδοποίησε την αστυνομία



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Παποράκης είχε συντάξει ένα οκτασέλιδο μανιφέστο, στο οποίο περιλαμβάνονταν ρατσιστικές εκφράσεις και απειλές, με ιδιαίτερη στόχευση σε ανθρώπους ινδικής καταγωγής.



Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι αυτοπροσδιοριζόταν ως οπαδός της ανωτερότητας της λευκής φυλής και νεοναζί, ενώ εξέφραζε την πρόθεση να πραγματοποιήσει επίθεση ακόμη και αν αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον δικό του θάνατο.



Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Παποράκης είχε επικοινωνήσει με συνάδελφό του στο εστιατόριο Taco Bell, στο Άρλινγκτον Χάιτς, στέλνοντάς του βίντεο με ένα τυφέκιο τύπου AR και φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν να φοράει τακτικό γιλέκο.



Ο συνάδελφός του επικοινώνησε στη συνέχεια με την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.



Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται επίσης ότι ο Παποράκης φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να πυροβολήσει έναν άνδρα, αλλά το όπλο του παρουσίασε δυσλειτουργία.



Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι σχεδίαζε την επίθεση εδώ και περίπου δύο χρόνια.



Η αστυνομία διερευνά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα όλες τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες.

Ινδουιστικός ναός θεωρείται πιθανός στόχος



Η αστυνομία του Πάλαιταϊν ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές εκτιμούν πως πιθανός στόχος ήταν ένας ινδουιστικός ναός στην πόλη Αουρόρα του Ιλινόις.



Οι αρχές ενημέρωσαν την αστυνομία της Αουρόρα για την ενδεχόμενη απειλή, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι εξακολουθούσαν να διερευνούν εάν είχε επιλεγεί συγκεκριμένος χώρος για την επίθεση.



Ο Τζον Κοέν, πρώην αξιωματούχος αρμόδιος για θέματα πληροφοριών στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε στο ABC7 ότι η έγκαιρη παρέμβαση των τοπικών αρχών ενδέχεται να απέτρεψε μια μαζική ένοπλη επίθεση.



«Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι, αν δεν υπήρχε η άμεση κινητοποίηση και η ερευνητική δράση των τοπικών αστυνομικών αρχών, θα είχαμε πιθανότατα ακόμη μία μαζική ένοπλη επίθεση σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Κοέν.



Ο βουλευτής του Ιλινόις, Ράτζα Κρισναμούρθι, καταδίκασε το φερόμενο σχέδιο και ευχαρίστησε τον συνάδελφο του κατηγορουμένου που ειδοποίησε τις αρχές, καθώς και τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην υπόθεση.



«Είμαι συγκλονισμένος από τις καταγγελίες ότι ένας οπαδός της ανωτερότητας της λευκής φυλής επιχείρησε να σφαγιάσει Ινδοαμερικανούς σε έναν ινδουιστικό ναό στην Αουρόρα», δήλωσε ο Κρισναμούρθι.



Η δημοτική σύμβουλος της Αουρόρα, Σουέτα Μπάιντ, καταδίκασε επίσης τις αναφερόμενες απειλές κατά των πιστών και εξέφρασε τη στήριξή της στην τοπική ινδουιστική κοινότητα.



Ο Παποράκης εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη και διατάχθηκε να παραμείνει υπό κράτηση έως την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένας 19χρονος Ελληνοαμερικανός από το Πάλαιταϊν του Ιλινόις κατηγορείται για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας και παράνομη κατοχή όπλων, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν σχέδιο για μαζική ένοπλη επίθεση με στόχο ινδουιστικό χώρο λατρείας στα προάστια του Σικάγο.Ο Αλέξανδρος Παποράκης συνελήφθη την Κυριακή στο διαμέρισμά του στο Πάλαιταϊν, έπειτα από καταγγελία συναδέλφου του στην αστυνομία για απειλητικές δηλώσεις και μηνύματα, σύμφωνα με το ABC7 Chicago.Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι στην κατοχή του βρέθηκαν ένα τυφέκιο τύπου AR, περίπου 300 φυσίγγια και τακτικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ερευνητών, ο 19χρονος φέρεται να σκόπευε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από μειονοτικές κοινότητες.