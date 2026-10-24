Ουρές από το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για μια ξενάγηση στην υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων»

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει στη Θεσσαλονίκη η φρεγάτα Belharra «Κίμων», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης στο πλαίσιο των εορταστι...

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει στη Θεσσαλονίκη η φρεγάτα Belharra «Κίμων», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (24/10), δεκάδες πολίτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές, περιμένοντας να επιβιβαστούν στο εντυπωσιακό πολεμικό πλοίο και να ξεναγηθούν στους χώρους του από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.Η υπερσύγχρονη φρεγάτα, που αποτελεί τη νεότερη και πλέον προηγμένη κύρια μονάδα κρούσης του ελληνικού στόλου, κατέπλευσε στον Θερμαϊκό το πρωί της Παρασκευής και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα νέα αποκτήματα του Πολεμικού Ναυτικού, να ενημερωθούν για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του και να δουν τους χώρους που έχουν διατεθεί για την ξενάγηση.Η παρουσία του «Κίμωνα» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μία από τις ιδιαίτερες στιγμές των φετινών εορτασμών, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βρεθούν πάνω σε μια φρεγάτα τελευταίας τεχνολογίας.