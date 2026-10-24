Απαράδεκτο, Γελοίο και Αντεθνικό! Μετονομάζουν την οδό Μάρκου Μπότσαρη στη Νίκαια σε Γεωργίου Μαζωνάκη!

Αντιδράσεις προκάλεσε η πρόθεση για την αντικατάσταση της ονομασίας της οδού Μάρκου Μπότσαρη στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε οδ...

Αντιδράσεις προκάλεσε η πρόθεση για την αντικατάσταση της ονομασίας της οδού Μάρκου Μπότσαρη στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε οδό Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να τιμηθεί ο γνωστός καλλιτέχνης.Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος ανέλαβε θεσμική πρωτοβουλία προς τον Δήμο Νίκαιας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πρόθεση αντικατάστασης της ονομασίας της οδού Μάρκου Μπότσαρη με το όνομα του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη.Ο Όμιλος παρενέβη με ιστορικά και νομικά επιχειρήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής ονομασίας και της τιμής που οφείλεται στον Μάρκο Μπότσαρη, μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.Η παρέμβαση αποσκοπούσε στην ανάδειξη της ιστορικής βαρύτητας του ζητήματος και στην προστασία της συλλογικής μνήμης από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της προσφοράς των αγωνιστών της εθνικής μας ανεξαρτησίας.Παράλληλα, ο Όμιλος, επιδιώκοντας να διατηρήσει εποικοδομητικό χαρακτήρα στην παρέμβασή του, πρότεινε ως εναλλακτική λύση να τιμηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης με την ονομασία μιας ανώνυμης οδού ή άλλου δημοτικού χώρου, χωρίς να θιγεί η ιστορική τιμή του Μάρκου Μπότσαρη.Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος επιχείρησε να συμβάλει σε μια δίκαιη και συναινετική αντιμετώπιση του ζητήματος, που θα επέτρεπε στον Δήμο Νίκαιας να αποδώσει την επιθυμητή τιμή στον καλλιτέχνη, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την ιστορική μνήμη. Σύμφωνα με τον Όμιλο η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση του ενδιαφέροντος του για την προάσπιση της εθνικής μας κληρονομιάς και της ευθύνης του απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές.