Στους οκτώ οι νεκροί από την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία Υπέκυψε τραυματίας

Ένας άνθρωπος που είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, εναντίον μίας ελληνορθόδοξης εκκλησίας στη νότι...

Ένας άνθρωπος που είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, εναντίον μίας ελληνορθόδοξης εκκλησίας στη νότια Ιορδανία υπέκυψε στα τραύματά του, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε οκτώ ο αριθμός των νεκρών, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ιμπραχίμ αλ Μπντουρ.«Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ» στην επαρχία Καράκ, αυξήθηκε σε οκτώ μετά τον θάνατο ενός τραυματία που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, είπε ο υπουργός.Διευκρίνισε πως 26 άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατέγραψαν την Παρασκευή επτά νεκρούς και 34 τραυματίες.Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας οι επιτιθέμενοι, που καταζητούνται, εισήλθαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας προτού ανοίξουν πυρ προς την κατεύθυνση των ανθρώπων που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.Ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν αλ Φαράγια απέδωσε αυτή τη σπάνια επίθεση με στόχο τη χριστιανική κοινότητα της χώρας σε «ομάδα εξτρεμιστών». «Οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε συνεχή κινητοποίηση για τον εντοπισμό των δραστών», είπε.