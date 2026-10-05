Γυναίκες Ρομά επιτέθηκαν ξανά σε γυναίκα που κατηγορούν για θανατηφόρο τροχαίο στον Πύργο: Τη στρίμωξαν και φώναζαν «θα τη σκοτώσουμε»

Νέο επεισόδιο σε βάρος της γυναίκας που κατηγορείται από Ρομά για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο στις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ η ίδ...

Νέο επεισόδιο σε βάρος της γυναίκας που κατηγορείται από Ρομά για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο στις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, σημειώθηκε στον Πύργο.Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο protothema.gr γυναίκες Ρομά τη «στρίμωξαν» έξω από σούπερ μάρκετ του Πύργου, της φώναζαν και την απειλούσαν ενώ μία από αυτές την κρατούσε και δεν την άφηνε να φύγει.«Εγώ αυτή θα την σκοτώσω» φέρεται να έλεγε μία από τις γυναίκες Ρομά ενώ η γυναίκα που δεχόταν την επίθεση προσπαθούσε να απομακρυνθεί.Ακούγοντας τις φωνές και τις απειλές, κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ομάδα ΔΙΑΣ, προκειμένου να απομακρύνει τις γυναίκες Ρομά και να μπορέσει η τρομοκρατημένη μητέρα να ξεφύγει.Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις σοβαρές καταγγελίες της γυναίκας, η οποία υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο μετά το θανατηφόρο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος ποδηλάτης Ρομά.Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το τροχαίο. Όπως υποστηρίζει, δεν οδηγούσε, δεν διαθέτει αυτοκίνητο και δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.Παρά τις διαψεύσεις της, σύμφωνα με την καταγγελία της, η ίδια και η οικογένειά της βρέθηκαν στο στόχαστρο ανθρώπων που θεωρούν ότι ήταν η οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα.Η ίδια λέει ότι έχει φτάσει στο σημείο να φοβάται πλέον όχι μόνο για τη ζωή της, αλλά και για τα παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι τρομοκρατημένη και ζει μέσα σε έναν διαρκή φόβο για τη ασφάλεια της ίδιας και της οικογένειάς της καθώς αισθάνεται ότι ο κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή.