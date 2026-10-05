Το νέας γενιάς περιφερόμενο πυρομαχικό για UAV που βάζει στο στόχαστρο το ελληνικό στρατιωτικό επιτελείο

Η ταχεία εξάπλωση των περιφερόμενων πυρομαχικών (Loitering Munitions) έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων επιχειρήσεω...





Το Warbler αποτελεί μια νέα γενιά «καμικάζι» UAV, συνδυάζοντας τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προηγμένων αισθητήρων, αυτόνομης ναυτιλίας και τεχνητής νοημοσύνης. Αναπτύχθηκε από τη Safran Electronics & Defense ώστε να καλύψει το επιχειρησιακό κενό μεταξύ του συμβατικού πυροβολικού και των ακριβών πυραυλικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό βλήμα πυροβολικού, το Warbler μπορεί να παραμένει στην περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να επιτηρεί το πεδίο μάχης και να πλήττει τον στόχο την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, ο χειριστής διατηρεί συνεχώς τον έλεγχο της τελικής απόφασης προσβολής μέσω αρχιτεκτονικής «man-in-the-loop».



Τεχνικά χαρακτηριστικά



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Safran, το Warbler διαθέτει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:Βεληνεκές άνω των 50 km.

Αυτονομία πτήσης έως 1 ώρα και 30 λεπτά.

Μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOW) περίπου 20 kg.

Ωφέλιμο φορτίο έως 5 kg.

Αναδιπλούμενη πτέρυγα σταθερής αεροδυναμικής διάταξης.

Δυνατότητα λειτουργίας σε σμήνος (swarm operations).

Ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και spoofing.

Λειτουργία σε περιβάλλοντα χωρίς GNSS/GPS.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση που παρουσιάστηκε στο Paris Air Show 2025 φέρει πολεμική κεφαλή περίπου 3 kg, βελτιστοποιημένη κυρίως για προσβολή τεθωρακισμένων στόχων.

Σύστημα πρόωσης και αεροδυναμική σχεδίαση



Παρότι η Safran δεν έχει δημοσιοποιήσει πλήρη αεροδυναμικά ή προωστικά στοιχεία, είναι γνωστό ότι το Warbler χρησιμοποιεί διάταξη σταθερών πτερύγων με αναδίπλωση για περιορισμό του όγκου μεταφοράς και αποθήκευσης. Το χαμηλό βάρος και η συμπαγής σχεδίαση επιτρέπουν τη μεταφορά και ανάπτυξή του από μικρές ομάδες προσωπικού στο πεδίο μάχης. Η φιλοσοφία σχεδίασης θυμίζει σύγχρονα συστήματα όπως τα Switchblade 600, Lancet και Hero-120, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στη δικτυοκεντρική διασύνδεση και την αυτόνομη λειτουργία σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικών παρεμβολών.



Τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομες δυνατότητες



Ένα από τα πλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά του Warbler είναι η ενσωμάτωση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ACE (Advanced Cognitive Engine) της Safran Electronics & Defense. Το σύστημα αυτό μπορεί να:αναζητά πιθανούς στόχους,

εντοπίζει αντικείμενα ενδιαφέροντος,

ταξινομεί απειλές,

υποστηρίζει τον χειριστή στη λήψη αποφάσεων,

βελτιώνει τον εντοπισμό στόχων σε σύνθετα περιβάλλοντα μάχης.



Παρά τον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, η τελική έγκριση προσβολής διατηρείται στον άνθρωπο χειριστή.



Επιχειρησιακή χρήση



Το Warbler σχεδιάστηκε ώστε να προσβάλει:άρματα μάχης,

τεθωρακισμένα οχήματα,

κέντρα διοίκησης,

συστήματα πυροβολικού,

κινητούς στόχους υψηλής αξίας,

συγκεντρώσεις στρατευμάτων και υλικού.



Η δυνατότητα περιπολίας πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος για έως και 90 λεπτά επιτρέπει στο σύστημα να εντοπίζει ευκαιριακούς ή μετακινούμενους στόχους. Επιπλέον, η ανάπτυξή του σε σμήνη επιτρέπει ταυτόχρονες επιθέσεις κορεσμού, δυσκολεύοντας σημαντικά την αντίδραση των εχθρικών αντιαεροπορικών συστημάτων.



Ευελιξία εκτόξευσης



Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα εκτόξευσης από πολλαπλές πλατφόρμες όπως: επίγεια οχήματα, ναυτικές πλατφόρμες, φορητούς εκτοξευτές, τακτικά μη επανδρωμένα αεροχήματα, ελικόπτερα και εναέριες πλατφόρμες ως Air-Launched Effector (ALE). Η δυνατότητα χρήσης ως ALE είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει σε ελικόπτερα ή UAV να εξαπολύουν το Warbler από ασφαλή απόσταση, μειώνοντας τον κίνδυνο για την πλατφόρμα φορέα.







Συμπεράσματα



Το Warbler™ αντιπροσωπεύει τη νέα γαλλική προσέγγιση στα περιφερόμενα πυρομαχικά και εντάσσεται στη γενικότερη τάση ανάπτυξης ευφυών, δικτυοκεντρικών και ανθεκτικών drones κρούσης. Με βεληνεκές άνω των 50 km, αυτονομία έως 90 λεπτών, δυνατότητα λειτουργίας σε σμήνη, επιχειρήσεις σε περιβάλλον χωρίς GPS και ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο οπλικό σύστημα για τις μελλοντικές συγκρούσεις υψηλής έντασης. Αν και βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια εμπορικής προώθησης και δεν έχουν δημοσιευθεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το Warbler φαίνεται να τοποθετείται στην κατηγορία των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών loitering munitions και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για στρατούς που αναζητούν οικονομικές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές δυνατότητες πλήγματος ακριβείας.

Η ταχεία εξάπλωση των περιφερόμενων πυρομαχικών (Loitering Munitions) έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική Safran Electronics & Defense παρουσίασε το 2025 το νέο σύστημα Warbler™, ένα μέσου βεληνεκούς περιφερόμενο πυρομαχικό σχεδιασμένο για προσβολή στόχων υψηλής αξίας σε μεγάλες αποστάσεις πίσω από τις εχθρικές γραμμές.Αυξημένη επιβιωσιμότητα σε περιβάλλον Η/ΠΗ εμπειρία των συγκρούσεων στην Ουκρανία έχει αναδείξει τη σημασία της ανθεκτικότητας στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Η Safran αναφέρει ότι το Warbler διαθέτει:προστασία έναντι ηλεκτρονικών παρεμβολών (jamming),προστασία έναντι spoofing,αυτόνομη πλοήγηση χωρίς GPS,δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλοντα έντονων ηλεκτρονικών αντιμέτρων.Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν βασική απαίτηση για τα σύγχρονα περιφερόμενα πυρομαχικά, καθώς οι απειλές ηλεκτρονικού πολέμου αυξάνονται συνεχώς στα σημερινά πεδία επιχειρήσεων.Διασύνδεση και δικτυοκεντρικές επιχειρήσειςΤο Warbler είναι πλήρως διαλειτουργικό με υφιστάμενα συστήματα:C4I,C4ISR,Fire Support Coordination Centers (FSCC),συστήματα πυροβολικού και διοίκησης μάχης.Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό ενός στόχου από αισθητήρες του πεδίου μάχης και την ταχύτατη ανάθεση αποστολής στο Warbler, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης.