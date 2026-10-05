Λάρισα: Απατεώνες προσπάθησαν να εμβολίσουν μηχανή αστυνομικών για να μη συλληφθούν



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, καθώς και άγνωστων συνεργών τους, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες, τετελεσμένη και σε απόπειρα, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.



Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη Λάρισα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.



Με το πρόσχημα ότι υπήρχε υψηλή τάση στο ρεύμα της κατοικίας της, την έπεισε να τοποθετήσει σακούλα με χρήματα και κοσμήματα έξω από την είσοδο του σπιτιού της, προκειμένου, όπως της είπε, να προστατευτούν.



Ωστόσο, η απόπειρα έγινε αντιληπτή από περίοικο, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Λίγο αργότερα ένας από τους δράστες έφτασε έξω από την κατοικία, όμως αντιλήφθηκε την παρουσία άλλου ατόμου και τράπηκε σε φυγή.



Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν καθώς έβγαινε από την περιοχή. Ο 27χρονος επιβιβάστηκε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία τον περίμενε ο 31χρονος συνεργός του, και οι δύο άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν.



Οι δύο κατηγορούμενοι ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα και, σύμφωνα με την Αστυνομία, οδήγησαν επικίνδυνα, μπαίνοντας σε μονόδρομο και κινούμενοι στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.



Παράλληλα προσπάθησαν να εμβολίσουν την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα των αστυνομικών.



Μετά από επικίνδυνο ελιγμό, η μοτοσικλέτα τους προσέκρουσε σε τοιχίο και ακινητοποιήθηκε. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τους συλλάβουν, οι δύο άνδρες αντιστάθηκαν και χτύπησαν τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια τους.



Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν οργανωθεί μαζί με άλλους συνεργούς, με σκοπό τη διάπραξη απατών.



Μάλιστα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, άγνωστος συνεργός τους είχε τηλεφωνήσει σε άλλη γυναίκα, προσποιούμενος τον αστυνομικό.



Με το πρόσχημα ότι επίκειται η σύλληψη απατεώνων, την έπεισε να τοποθετήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων μια σακούλα με 760 ευρώ και διάφορα κοσμήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες αφαίρεσαν τη σακούλα.



Από την κατοχή των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν 575 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και η δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν.



Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 31 ετών, είχαν προηγουμένως αποπειραθεί να εξαπατήσουν ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ νωρίτερα φέρονται να είχαν εξαπατήσει άλλη γυναίκα παριστάνοντας τους αστυνομικούς, αποσπώντας της 760 ευρώ και κοσμήματα.