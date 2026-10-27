Τακτικά Πυρηνικά Όπλα στην Αθήνα... Τι θα γίνει αν σκάσει ένα τέτοιο στην πλατεία Συντάγματος;

Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι τα τακτικά πυρηνικά όπλα εκ φύσεως είναι σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο του Διοικητή Μονάδας και σίγουρα υπό...

Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι τα τακτικά πυρηνικά όπλα εκ φύσεως είναι σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο του Διοικητή Μονάδας και σίγουρα υπό τον έλεγχο ενός Στρατηγού και άρα το περιβόητο «κουμπί» δεν είναι πλέον στο δάχτυλο των Αρχηγών των υπερδυνάμεων που δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, όπως αναφέρει το ekeo.gr.Ο Αρχηγός των Τσετσένων Καντίροφ (Στρατηγός πλέον του Ρωσικού Στρατού) που ζητά την χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων, αν αυτά αναπτυχθούν, επειδή είναι αυτοκινούμενα και ανεξάρτητα (ακόμη και σε φορτηγά) θα έχει στα χέρια του πυρηνικά όπλα.Το φορτίο της ενημέρωσης των Λαών και της αποτροπής είναι στην πλάτη αυτών που ξέρουν και όχι αυτών που δεν ξέρουν και καθησυχάζουν αναρμοδίως, διότι (όπως λέμε όσοι γνωρίζουν πραγματικά την επιστήμη και τεχνολογία πυρηνικών όπλων) αυτοί που λένε με άνεση ότι αποκλείεται να γίνει πυρηνικός πόλεμος είναι «τζάμπα μάγκες» αφού αν γίνει πυρηνικός πόλεμος κανείς δεν θα υπάρξει να τους αναζητήσει για να αναλάβουν ευθύνες.