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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πέλλα: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν να σκάβουν σε ρέμα για να βρουν αρχαία αντικείμενα

Οκτωβρίου 27, 2026

  Πατέρας και γιος συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας την ώρα που έσκαβαν σε ρέμα στην περιοχή της Πέλλας για να βρουν αρχαία. Σύμφωνα με τ...

 



Πατέρας και γιος συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας την ώρα που έσκαβαν σε ρέμα στην περιοχή της Πέλλας για να βρουν αρχαία.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 55χρονος και ένας 18χρονος εντοπίστηκαν σε ρέμα της Πέλλας να έχουν προβεί σε ανασκαφή με σκοπό την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τους εντόπισαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Παράλληλα, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα σκαπτικά εργαλεία.

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