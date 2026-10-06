Έκοβαν «αβέρτα» αποδείξεις για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα... Τα 6 εκατομμύρια ευρώ και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ...



Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα (26/10) ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.



Ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη υπόθεση από τις συνήθεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός.



Σύμφωνα με τις αρχές, δεν επρόκειτο απλώς για απόκρυψη πραγματικών εσόδων ή μη έκδοση αποδείξεων. Αντίθετα, φέρεται να δηλώνονταν και να εκδίδονταν περισσότερες αποδείξεις, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι κύκλοι εργασιών και έσοδα από τις επιχειρήσεις.



Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που φέρονται να προέρχονταν από νυχτερινά κέντρα και κυρίως από στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας μπορούσαν να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα από την πώληση προϊόντων αρτοποιίας και τις υπηρεσίες εστίασης.



Οι ερευνητές εξετάζουν, επίσης, τη λειτουργία συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, στο οποίο φέρεται να οργανώνονταν, μέσω αγγελιών, συναντήσεις γυναικών που φέρονται να ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.

Η έρευνα για μαστροπεία και trafficking



Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πιθανές συνδέσεις της υπόθεσης με παλαιότερη εγκληματική δραστηριότητα του 57χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για μαστροπεία και trafficking.



Η παλαιότερη υπόθεση συνδεόταν με νυχτερινά κέντρα που φέρεται να διατηρούσε, κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε έρευνας, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει το 2008. Γυναίκες από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία φέρεται να έφταναν στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και στη συνέχεια να εξαναγκάζονταν να εκδίδονται ή να εργάζονται ως χορεύτριες σε στριπ κλαμπ.



Όπως είχε καταγγελθεί, ο εξαναγκασμός φερόταν να πραγματοποιείται είτε μέσω απειλών για άσκηση σωματικής βίας είτε με την απαίτηση να επιστρέψουν χρήματα που υποτίθεται ότι είχαν δαπανηθεί για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.



Το 2010 ο 57χρονος συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της συγκεκριμένης οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών για σοβαρά αδικήματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο συγκεκριμένος περιορισμός συνδέεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με την απόπειρα αναχώρησής του μέσω Αλβανίας κατά την πρόσφατη επιχείρηση των αρχών. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα (26/10) ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.Ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη συγκεκριμένη υπόθεση από τις συνήθεις περιπτώσεις φοροδιαφυγής είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός.Σύμφωνα με τις αρχές, δεν επρόκειτο απλώς για απόκρυψη πραγματικών εσόδων ή μη έκδοση αποδείξεων. Αντίθετα,Με αυτόν τον τρόπο,από την πώληση προϊόντων αρτοποιίας και τις υπηρεσίες εστίασης.Οι ερευνητές εξετάζουν, επίσης, τη λειτουργία συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου, στο οποίο φέρεται να οργανώνονταν, μέσω αγγελιών, συναντήσεις γυναικών που φέρονται να ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.



Η σύλληψη του 57χρονου στα Ιωάννινα και το σχέδιο διαφυγής



Ο 57χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, την ώρα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει οδικώς προς την Αλβανία και στη συνέχεια να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, προορισμό στον οποίο φέρεται να μετακινούνταν συχνά το τελευταίο διάστημα.



Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).



Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών, εντοπίστηκε και η αλλοδαπή σύζυγός του, η οποία φέρεται να είναι υπήκοος Ρωσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινούνταν με πολυτελές τζιπ στην εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, μαζί με ακόμη δύο άτομα, όταν την προσέγγισαν οι Αρχές.



Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε να διαφύγει είτε προς την Αλβανία είτε προς την Ιταλία.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, την ώρα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει οδικώς προς την Αλβανία και στη συνέχεια να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, προορισμό στον οποίο φέρεται να μετακινούνταν συχνά το τελευταίο διάστημα.Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών, εντοπίστηκε και η αλλοδαπή σύζυγός του, η οποία φέρεται να είναι υπήκοος Ρωσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινούνταν με πολυτελές τζιπ στην εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, μαζί με ακόμη δύο άτομα, όταν την προσέγγισαν οι Αρχές.Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε να διαφύγει είτε προς την Αλβανία είτε προς την Ιταλία.

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου του 57χρονου επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης, καθώς και δύο ακόμη προσώπων από το στενό περιβάλλον του, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρονται να συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος παράνομων εσόδων.Τα συγκεκριμένα κεφάλαια κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και της αναζήτησης της διαδρομής του χρήματος.Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, δηλαδή να εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα οι δραστηριότητες φέρεται να ελέγχονταν από άλλα μέλη του κυκλώματος.