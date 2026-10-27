ΒΟΥΛΩΣΤΕ ΣΤΟΜΑΤΑ...!!! ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...!!! Την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ... Το ΚΚΕ ζητούσε να μεσολαβήσει η «ΜΑΜΑ ΡΩΣΙΑ» για να κάνουμε ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ...!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ...!!!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΚΑΙ ΔΙΩΧΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠ...
ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΔΙΑΔΩΣΤΕ... ΚΑΙ ΔΙΩΧΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ!
ΣΤΑ Π@Π@ΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΙΑ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΝ ΠΟΛΕΜΑΓΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ... ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Η ΜΑΜΑ Ε.Σ.Σ.Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ. (γερμανο-σοβιετικόν σύμφωνον Ρίμπεντροπ-Μολότωφ της 23 Αύγουστου 1939)
26 Νοεμβρίου 1940, αναδημοσιευθείσα εις «Ριζοσπάστην» (9 Μαρτίου 1947):
«Μεταξάν Πρωθυπουργόν
Ανοιχτό Γράμμα
Ολόκληρος ο λαός της Ελλάδας ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος και χάλασε τα σχέδια του φασισμού. Με το αίμα του ο λαός εξασφάλισε τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του. Έξω απ' αυτά η Ελλάδα δεν έχει καμμιά θέση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στην Αγγλία και Ιταλία-Γερμανία. Αφού ο λαός μας υπερασπίσει αποτελεσματικά την ανεξαρτησία και την εθνική λευτεριά του, σήμερα ένα μοναχά πράμα θέλει: Ειρήνη και ουδετερότητα με τούτους τους όρους:
1) Να ξανάρθουν τα πράγματα όπως ήταν στις 28 του Οχτώβρη 1940 δίχως καμιά εδαφική-οικονομική-πολιτική ζημία σε βάρος της Ελλάδας.
2) Οι πολεμικές δυνάμεις της Αγγλίας να φύγουν όλες απ' τα χώματα και τα νερά της Ελλάδας.
Με βάση τους δύο αυτούς όρους να ζητήσουμε αμέσως από την κυβέρνηση της Ε.Σ.Σ.Δ. να μεσολαβήσει για να γίνει ελληνοϊταλική ειρήνη. Αυτό σήμερα είναι το μοναδικό εθνικολαϊκό συμφέρον. Και η πράξη έχει αποδείξει ότι μόνον η Ε.Σ.Σ.Δ. σήμερα έσωσε την ειρήνη και ουδετερότητα της Γιουγκοσλαβίας - Βουλγαρίας - Τουρκίας.
26 του Νοέμβρη 1940
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Υ.Γ. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε ειρήνη έντιμη και δίχως κυρώσεις και για να ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά τόσο τον εθνικό-αμυντικό-απελευθερωτικό χαρακτήρα του πολέμου που κάνουμε, όσο και ότι είμαστε ξένοι προς τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κάνουν οι πλουτοκρατικές μεγάλες δυνάμεις. Αν σήμερα δεν δουλέψουμε για μια έντιμη ειρήνη, ο πόλεμος θα χάσει για μας τον εθνικό αμυντικό χαρακτήρα του, θα γίνει κατακτητικός και τότε θα έχει αντίθετο το λαό.»
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΙ ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΟΙ ΕΙΧΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ "ΜΑΜΑ ΡΩΣΙΑ" (ΕΣΣΔ ΤΟΤΕ) ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΟ ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ... ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ!
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