ΒΟΥΛΩΣΤΕ ΣΤΟΜΑΤΑ...!!! ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ...!!! Την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ... Το ΚΚΕ ζητούσε να μεσολαβήσει η «ΜΑΜΑ ΡΩΣΙΑ» για να κάνουμε ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ...!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ...!!!