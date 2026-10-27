Χειροπέδες σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους στο Ηράκλειο που απείλησαν με κατσαβίδι και σουγιά τρία άτομα για χρήματα

Στη σύλληψη δύο νεαρών από την Αίγυπτο, ηλικίας 21 και 23 ετών, προχώρησαν εχθές Δευτέρα οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ηράκλειο, στο...

Στη σύλληψη δύο νεαρών από την Αίγυπτο, ηλικίας 21 και 23 ετών, προχώρησαν εχθές Δευτέρα οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας ληστείας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμη δύο ομοεθνείς τους, φέρονται να απείλησαν τρεις Σουδανούς χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Στόχος τους, σύμφωνα με την καταγγελία ήταν να εξαναγκάσουν τα τρία άτομα να τους παραδώσουν χρηματικό ποσό.Σύμφωνα με το neakriti.gr, η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό των δύο νεαρών και τη σύλληψή τους. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκε ένα κατσαβίδι, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές.Ενώ οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα.