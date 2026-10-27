Σφοδρή επίθεση του αρχηγού της τουρκικής αντιπολίτευσης σε Ερντογάν και Φιντάν: Η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου γίνεται αποδεκτή, η δική μας με τη Λιβύη όχι

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του πρόεδρος του Yeni Parti,...

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του πρόεδρος του Yeni Parti, Οζγκιούρ Οζέλ, κατηγορώντας την Άγκυρα για διαδοχικές διπλωματικές αποτυχίες απέναντι στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον οποίο αποκάλεσε ειρωνικά «TikToker», επικρίνοντας τις δηλώσεις του για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και το casus belli.Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει σημαντικά πλεονεκτήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στον τομέα των εξοπλισμών, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, παραμένει εκτός του προγράμματος των F-35 και δεν έχει εξασφαλίσει κινητήρες για το εγχώριο μαχητικό KAAN.Στο στόχαστρο του Οζέλ βρέθηκαν και οι χειρισμοί της Άγκυρας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ο Τούρκος πολιτικός υποστήριξε ότι η χώρα του θα μπορούσε να προτείνει μια μικρότερη διαδρομή για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αντί της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μεγάλης απόστασης.Παρουσίασε την εναλλακτική αυτή ως στρατηγική επιλογή που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η τουρκική διπλωματία, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι υποχώρησε από τις αρχικές της απαιτήσεις.«Εμείς λέμε ότι δεν ζητάμε άδεια, αλλά ενημέρωση. Και από τότε η Ελλάδα λέει ότι είναι αντίθετη ακόμη και στην ενημέρωση», ανέφερε, περιγράφοντας τη στάση αυτή ως αποτέλεσμα λανθασμένων διπλωματικών επιλογών.Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Οζέλ ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί σημαντικό το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά εκτίμησε πως η συμφωνία δεν αρκεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που διεκδικεί η Τουρκία.Υπενθύμισε μάλιστα ότι, όταν υπεγράφη η συμφωνία, είχε ζητήσει την άμεση επικύρωσή της από την τουρκική Εθνοσυνέλευση και την κατάθεσή της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιδείνωση των σχέσεων της Άγκυρας με το Κάιρο επέτρεψε στην Ελλάδα να αποκτήσει διπλωματικό πλεονέκτημα.«Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η συμφωνία μας με τη Λιβύη, η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη, επικρίνεται, καταδικάζεται και δεν γίνεται αποδεκτή από αυθάδεις Ευρωπαίους», ανέφερε.Καταλόγισε την εξέλιξη αυτή στην κυβέρνηση του AKP, κάνοντας λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και διορατικότητας.Σε όσα είπε ο Οζγκιούρ Οζέλ σε βάρος του Τούρκου ΥΠΕΞ απάντησε αργά το βράδυ της Τρίτης το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του.Το τουρκικό ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η πολιτική της Άγκυρας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.«Οι θέσεις της Τουρκίας, τις οποίες υπερασπίζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα σε όλα τα fora σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, παραμένουν αμετάβλητες», ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε επίσημη δήλωση σημειώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στις δύο περιοχές «χωρίς παραχωρήσεις», όπως έχει πάντα πράξει.Το τουρκικό ΥΠΕΞ διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε παραχωρήσει συνέντευξη σε ελληνικό μέσο επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ένα κέντρο μελετών στις Βρυξέλλες είχαν διαστρεβλωθεί και είχαν αποσπαστεί εντελώς από το πλαίσιο τους.Καταλήγοντας το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς τον Οζγκιούρ Οζέλ ότι μετατρέπει την περιφερειακή πολιτική της Τουρκίας σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης.