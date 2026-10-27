ΟΧΙ ΡΕ... Δεν Ξεχνάμε ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! Οι αλητείες και οι βρωμιές των κομμουνιστών λίγο πριν ξεσπάσει ο Πόλεμος!

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ.,.. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ! ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...













ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ.





ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ - ΚΟΛΟΤΩΦ ΕΙΧΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑ...\





ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ...;;;

Μανιφέστο της 20 Απριλίου 1940 («Ριζοσπάστης» 2 Μαΐου 1940)«Το πέρασμα της βασιλομεταξικής δικτατορίας στην υπηρεσία των αγγλογάλλων, συντελούμενον μέσα στις συνθήκες της έντασης των σχέσεων τους με την Ιταλίαν, σημαίνει -ούτε λίγο ούτε πολύ- πρόσκληση προς τους ιμπεριαλιστές να βγάλουν τα μάτια τους πάνω στα ελληνικά εδάφη και εξουσιοδότηση τους να μην αφήσουν πέτρα πάνω στην άλλη, στην δυστυχισμένη πατρίδα μας»Το ΚΚΕ την 30ην Απριλίου 1940 κυκλοφορεί προκήρυξιν προς τον Ελληνικόν Λαόν, όπου έλεγε τα ακόλουθα:«Ο πόλεμος, όπου η δικτατορία ετοιμάζεται να σκοτώσει τα παιδιά σου, να φέρει τον θάνατον στα γυναικόπαιδα και την καταστροφή και τον αφανισμό σ' ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι αγώνας για την πατρίδα μας... Ο πόλεμος που ετοιμάζει η δικτατορία θα μας οδηγήσει στη μοίρα του Πολωνικού λαού. Η δικτατορία κατεβαίνει στον πόλεμο αυτό με μοναδικό «σύμμαχο» την ιμπεριαλιστικήν Αγγλία» (ένθ. άνωτ. σελ. 507-508