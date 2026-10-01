Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ του Β' Π.Π. και το κουσούρι» του... Η «ΚΥΡΙΑ ΓΚΑΡΜΠΟ».... το απίθανο παρασκήνιο της αποστολής του...!!

























Πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν την ιστορία του καλύτερου διπλού πράκτορα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.Ένα αδύναμο σημείο είχε μόνο.Κι αυτό ήταν η σύζυγός του!Ο Juan Garcia Pujol, είχε τη κωδική ονομασία πράκτορας Γκάρμπο, και περιγράφεται ιστοσελίδα της MI5 ως “ο μεγαλύτερος διπλός πράκτορας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου”.Ισπανοί κινηματογραφιστές που ασχολήθηκαν με την ιστορία του τον αναφέρουν ως “ο κατάσκοπος που έσωσε τον κόσμο”.Με δική του πρωτοβουλία, ο γιος του βιομηχάνου από τη Βαρκελώνη πλησίασε τους Γερμανούς και τους ξεγέλασε κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι ήθελε να κατασκοπεύει για λογαριασμό τους .Πήγε στην Αγγλία, σε συνεργασία με την MI5 για να δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίκτυο για την παραπληροφόρηση των Ναζί, με αποκορύφωμα τον τελικό θρίαμβο: έπεισε τους Γερμανούς ότι η απόβαση των Συμμάχων την D-DAY θα γινόταν κάπου στο Καλέ κι όχι στη Νορμανδία!Καθ ‘όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του “ο μικρός πράος νεαρός Ισπανός”, όπως τον αποκαλούσε ο χειριστής του ΜΙ5, δεν ήταν ποτέ πρόβλημα. Είχε ξεγελάσει τόσο τους Γερμανούς που το είχαν απονείμει το Σιδηρό Σταυρό!Το μοναδικό του πρόβλημα ήταν η νεαρή σύζυγος του Ισπανού.Σύμφωνα με τα έγγραφα από τα Εθνικά Αρχεία τα , “η κυρία Γκάρμπο”, ή αλλιώς Araceli Gonzalez de Pujol, δεν είχε ποτέ αφήσει την Ιβηρική Χερσόνησο πριν από την άφιξή της στο Λονδίνο την άνοιξη του 1942.Μη ξέροντας να μιλάει αγγλικά, έχοντας απομακρυνθεί απο τη μητέρα της, η 23χρονη είχε τρομερή νοσταλγία για τη πατρίδα της.Η κυρία Γκάρμπο ήταν, όπως τα έγγραφα αποκαλύπτουν, τρομοκρατημένη ακόμη και με την αλλαγή της μεσογειακής διατροφής της! Η MI5 ανησυχούσε διαρκώς ότι μια γυναίκα με τέτοια ψυχολογία θα μπορούσε εύκολα να προδώσει τον καλύτερο διπλό πρακτορά της.Στις 22 Φεβρουαρίου του 1943, ο πράκτορας C P Harvey της MI5 διατάχθηκε στην ουδέτερη Λισαβόνα, της Πορτογαλίας, με μια… κορυφαία μυστική αποστολή: να αγοράσει 12 ζευγάρια μεταξωτές κάλτσες για την κυρία Γκάρμπο.Ο Harvey δεν είχε καμία αμφιβολία ως προς τη σημασία που είχαν οι κάλτσες, σε μια εποχή που το μετάξι ήταν “άφαντο” στη Βρετανία, με το μεγαλύτερο μέρος του να γίνεται αλεξίπτωτα και όχι καλτσες. Η κυρία Γκάρμπο χρειαζόταν τις κάλτσες, του είπαν. Ένας πράκτορας της MI6 ήταν ήδη στη Λισαβόνα, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή, λόγω της αποτυχίας να εξακριβωσει το μέγεθος που έπρεπε να αγοράσει!Ευτυχώς, ο Harris είχε πληροφορηθεί ότι η κυρία Γκάρμπο έβαζε το ίδιο μέγεθος με την κυρία Gill, σύζυγο του αξιωματικού της MI6, Gene Ρίσσο-Gill. “Εάν δεν μπορείτε να πάρετε το μέγεθος της κυρίας Gill,” διέταξε ο Harvey , “παρακαλώ να πάρετε οποιοδήποτε μικρό μέγεθος”.￼ Στις 4 Μαρτίου, ο Harvey επέστρεψε από τη Λισαβόνα με το μήνυμα ότι …η αποστολή εξετελέσθη!Η είδηση ότι η αποστολή “κάλτσες” πέτυχε είχε μεταδοθεί από τη MI5 στη Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών MI6, με ένα έγγραφο που τώρα δημοσιοποιείτα από τα Εθνικά Αρχεία!Ο Harris αστειευόμενος προφανώς έλεγε αργότερα ότι ήταν ο “βρετανός Σίντλερ” που είχε σώσει Εβραιους από τους ναζί! Κι αυτό γιατί είχε καταφέρει να κάνει έστω για λίγο την κυρία Γκάρμπο ευτυχισμένη.Τα έγγραφα, όμως, δείχνουν μια συνεχή αμφιβολία της υπηρεσίας που στελεχώνοταν κυρίως από δύσκαμπτους Άγγλους έναντι της κυρίας Γκάρμπο.“Η επιθυμία της να επιστρέψει στην πατρίδα της, για να δει τη μητέρα της, την είχε οδηγήσει να συμπεριφέρεται κατά καιρούς μη ισορροπημένα,” έγραψε ο Harris.Έγινε προσπάθεια να έρθουν στη Βρετανία η μητέρα της και η αδελφή της.Ήταν κάτι που το ζήτησε ο πράκτορας Γκάρμπο για να κατευνάσει τις ανησυχίες της γυναίκας του.Αυτό όμως δεν έγινεΤη νύχτα της 21ης Ιούνιου του 1943 η μυστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για ένα πολύ έντονο καυγά του ζευγαριού.Όπως αποκαλύπτεται από το έγγραφο με τίτλο “έκθεση για την υστερική βραδιά με την κυρία Γκάρμπο”, η κυρία Γκάρμπο τηλεφώνησε στον Harris για να του πει ότι δεν μπορούσε να ζει πια στην Αγγλία.“Μπορεί να με σκοτώσουν αύριο”, είπε η απελπισμένη κυρία Γκάρμπο, “Αλλά δεν θέλω να ζήσω άλλη μια μέρα στην Αγγλία.”“Δεν θέλω να ζήσω μία ημέρα ακόμη με τον σύζυγό μου,” είπε στον Harris “Μπορείτε να μείνετε μαζί του.”Σε αυτή την κρίση, ο Γκάρμπο έδειξε αφοσίωση στο καθήκον, προτείνοντας “ένα δραστικό σχέδιο … το οποίο, αν είχε αποτύχει, θα κατεστραφόταν για πάντα η συζυγική ζωή του.”Πρότεινε όλοι να προσποιούνται στην κυρία Γκάρμπο ότι οι ανώτεροί του τον απομάκρυναν από τα καθήκοντά του και αυτός απάντησε με τόση βίαιη μανία που είχε συλληφθεί!Όταν το κόλπο μπήκε σε εφαρμογή και ανακοινώθηκε η σύλληψη του Γκάρμπο στην σύζυγό του “έκλαιγε με τις ώρες”. Μετά από το “κλάμα ασταμάτητων ωρών”, η κυρία Γκάρμπο μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο 020 για να δει τον σύζυγό της -αξύριστο και ντυμένο με τη στολή της φυλακής.Μετά απο “άφθονα δάκρυα,” ο κύριος Γκάρμπο υπέγραψε μια συγγνώμη και ζήτησε υποτίθεται “χάρη”.Και συνέχισε τη δουλειά του προς τον απόλυτο κατασκοπευτκό θρίαμβο! Την παραπλάνηση των Γερμανών για την απόβαση.Ήταν τόσο καλός που ενώ δούλευε εναντίον των Γερμανών έμαθε στις 29 Ιουλίου του 1944, ότι του είχε απονεμηθεί ο Σιδηρούν Σταυρός από τον τον ίδιοτον Χίτλερ για τις “έκτακτες υπηρεσίες” του!!!Ο πράκτορας Γκάρμπο βοήθησε να σωθεί η Ευρώπη από τον ναζισμό,αλλά δεν μπόρεσε τελικά να σώσει τον γάμο του!Μετά τον πόλεμο, και έχοντας επινοήσει το θάνατό του για να αποφύγει τα αντίποινα από τους Ναζί, χώρισε την “κυρία Γκάρμπο”. Ξαναπαντρεύτηκε και τελικά πέθανε στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, το 1988, σε ηλικία 76.“Ήταν ο καλύτερος διπλός πράκτορας στη Βρετανία κατά τη διάρκεια του πολέμου”, δήλωσε ο καθηγητής Christopher Andrew, συγγραφέας της επίσημης ιστορίας της MI5. “Αλλά κινδύνευσε να καταστραφεί από οικογενειακά προβλήματα. Η απειλή της συζύγου του να πάει στην ισπανική πρεσβεία και να μιλήσει θα προκαλούσε τρομερές συνέπειες. Η επιτυχία της D-Day μπορεί να φαίνεται αναπόφευκτη τώρα, αλλά ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα στην ιστορία του αμφίβιου πολέμου.Μάλλον η ιστορία του Γκάρμπο οδήγησε τις μυστικές υπηρεσίε να προτιμούν σχεδόν πάντα να έχουν πράκτορες…αδέσμευτους.