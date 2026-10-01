Η Μητρόπολη Σερρών χαιρετίζει την επιστροφή 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία μετά από 109 χρόνια

Την ικανοποίησή της για την ιστορική συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή ιερών κειμηλίων στις Σέρρες, 109 χρόνια μετά την αφ...



Η Μητρόπολη χαρακτηρίζει την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική Εκκλησία και την κοινωνία των Σερρών, ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση για τη συμβολή της στην προσπάθεια επιστροφής των κειμηλίων.



Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης



Μὲ ἱκανοποίηση ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Σερρῶν καὶ Νιγρίτης χαιρετίζει τὴν ἱστορικὴ συμφωνία γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ μέρους τῶν ἱερῶν κειμηλίων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν, τὰ ὁποῖα, πρὶν ἀπὸ 109 χρόνια, ἀφαιρέθηκαν βιαίως ἀπὸ τὸν τόπο δημιουργίας, προελεύσεως, τιμῆς καί σεβασμοῦ τους.



Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ἱερῶν αὐτῶν θησαυρισμάτων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς Εκκλησίας μας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορικῆς μας παραδόσεως καί μνήμης ἀποτελεῖ ἰδιαίτερα σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν τοπική μας Ἐκκλησία καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῶν Σερρῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλο τὸ ἔθνος μας.



Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν καί τῆς Νιγρίτης ἐκφράζει τὶς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες Της πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γιὰ τὴν καθοριστικὴ καί κατά πάντα πολύτιμη προσπάθειά της γιά τὴν εὐόδωση τῆς μεγάλης αὐτῆς συλλογικής προσπάθειας τῆς τοπικής μας Ἐκκλησίας, τῶν ἀρχόντων καί ὁλοκλήρου τοῦ Σερραϊκοῦ λαοῦ.



Ἐν δοξολογίᾳ πρός τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εὐελπιστεῖ καὶ προσεύχεται ἐκτενῶς ὥστε τὸ σημερινὸ αὐτὸ πρῶτο, ἀλλὰ τόσο σημαντικό βῆμα νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀπαρχὴ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ καὶ τῶν ὑπολοίπων ἱερῶν κειμηλίων στὸν τόπο ὅπου ἐπὶ αἰῶνες φιλοτεχνήθηκαν, φυλάχθηκαν καὶ τιμήθηκαν. Ἀπό σήμερα ξεκινᾶ ἀκόμη πιό δυνατά ὁ κοινός ἀγῶνας!



Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἀναμένει μὲ πίστη, ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἱερᾶς καί δικαίας αὐτῆς προσπαθείας καί ἀσφαλῶς ἑτοιμάζεται νά υποδεχθεῖ μέ τόν ἀρμόζοντα τρόπο, μετά τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου καί ὁλοκλήρου τοῦ Σερραϊκοῦ λαοῦ, τά ἱερά κειμήλιά Της, τά ὁποῖα μετά ἀπό 109 χρόνια θά ἐπιστρέψουν, θείᾳ εὐδοκίᾳ, στόν φυσικό τους χῶρο.

Την ικανοποίησή της για την ιστορική συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή ιερών κειμηλίων στις Σέρρες, 109 χρόνια μετά την αφαίρεσή τους από τον τόπο προέλευσής τους, εκφράζει η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.