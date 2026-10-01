Τουρκία: Ο Ερντογάν κλείνει τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο

Η επίσημη αιτιολόγηση είναι αυτή η προπαγάνδα, αλλά τα άρθρα που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια στην ιστοσελίδα T24 είναι σαφώς πραγματικά και φυσικά δεν εξυμνούν τον …Σουλτάνο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Η εντολή κλεισίματος, που εφαρμόστηκε μέσω απαγόρευσης πρόσβασης, παραδόθηκε στο T24 μέσω email το βράδυ από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.Γνώρισαν ότι η απόφαση αποκλεισμού της πρόσβασης στο T24, μαζί με 118 σχετικά άρθρα περιεχομένου, ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου.Η δικαστική απόφαση ανέφερε ότι το ειρηνοδικείο είχε απορρίψει το αίτημα απαγόρευσης πρόσβασης στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά το δικαστήριο, αφού εξέτασε την έφεση, αργότερα εξέδωσε την εντολή απαγόρευσης πρόσβασης.Η απόφαση ισχυρίστηκε ότι τα άρθρα ειδήσεων και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του T24 «στοχεύαν στην αποδυνάμωση της τουρκικής οικογενειακής δομής» και ότι το περιεχόμενο «θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αναπτυξιακές διαδικασίες των νέων όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου», αφού φιλοξένησε στις στήλες του εκδηλώσεις ή διαμαρτυρίες των τουρκικών κοινωνικών μειονοτήτων.Με βάση αυτούς τους ισχυρισμούς, αναφέρθηκε ότι ελήφθη απόφαση για τον αποκλεισμό της πρόσβασης και την αφαίρεση του περιεχομένου από τη δημοσίευση, επικαλούμενο το Άρθρο 8/Α του Νόμου αριθ. 5651 σχετικά με τη Ρύθμιση των Δημοσιεύσεων στο Διαδίκτυο ως λόγο για «την πρόληψη της διάπραξης εγκλημάτων και την προστασία της δημόσιας τάξης».Με τη δημοσίευση της απόφασης στον ιστότοπο της BTK (Αρχής Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών), η πρόσβαση στο T24, το οποίο ασκεί ανεξάρτητη δημοσιογραφία εδώ και 17 χρόνια, αποκλείστηκε.«Στο πλαίσιο της έρευνας «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής» που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, οι λογαριασμοί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του T24, μιας διαδικτυακής ειδησεογραφικής πύλης που παρήγαγε 118 άρθρα περιεχομένου που συνιστούσαν ΛΟΑΤΚΙ+ προπαγάνδα τον τελευταίο χρόνο, έκλεισαν από το 1ο Ειρηνοδικείο της Κωνσταντινούπολης. Η απόφαση διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας για εφαρμογή.»