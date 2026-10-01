Αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε το Πακι στάν: Η Καμπούλ καταγγέλλει πως σκοτώθηκαν γυναίκες και παιδιά

Αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν εξαπέλυσε το Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι έπληξε «στρατόπεδα και κρησφύγετα» ένοπλων ομάδων σε δύο π...
Αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν εξαπέλυσε το Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι έπληξε «στρατόπεδα και κρησφύγετα» ένοπλων ομάδων σε δύο περιοχές και σκότωσε περίπου 22 μαχητές.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Πληροφοριών του Πακιστάν έγινε την Πέμπτη, την ώρα που η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι οι επιδρομές στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον εννέα γυναικών και παιδιών.
Αραβικά μέσα, όπως το Al Jazeera, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς για τον αριθμό των θυμάτων.
#Pakistan has conducted fresh airstrikes in #Afghanistan, targeting #Helmand & #Kumar provinces and killing children & women. pic.twitter.com/RUu9VyfhRu— Ajay Kaul (@AjayKauljourno) October 1, 2026
Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης και ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 11 τραυματίστηκαν.
Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στις βορειοανατολικές περιοχές της Κουνάρ και στη νότια επαρχία Χελμάντ κατέστρεψαν τρία σπίτια. «Καταδικάζουμε αυτή την πράξη και τη θεωρούμε επίθεση και έγκλημα κατά όλων των αποδεκτών αρχών», έγραψε.
Οι φερόμενες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, έπειτα από περίπου τρεις μήνες σχετικής ηρεμίας.
Pakistan Launches Precision Airstrikes in Afghanistan 🚀
Pakistan has carried out fresh precision airstrikes under Operation Ghazab lil Haq at two locations—the Chogam Valley in Kunar Province and Safar village in Helmand Province—targeting hideouts and safe havens pic.twitter.com/kZtnB2aBTD— Rimland Intelligence (@Rimland_Intel) October 1, 2026
Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και στους Ταλιμπάν του Πακιστάν (Tehrik-i-Taliban Pakistan – TTP), οι οποίοι πραγματοποιούν διασυνοριακές επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος.
Η αφγανική κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι πακιστανικές επιθέσεις πλήττουν κατοικίες αμάχων, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό γυναικών και παιδιών.protothema.gr
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