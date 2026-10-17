Πώς τα παράνομα τουρκικά όπλα κυριαρχούν στον εγκληματικό υπόκοσμο του Βελγίου

Η δολοφονία του αστυνομικού Νορντίν Ελ Ταλμπί στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού πυροβολήθηκε θανάσιμα από κλεμμένο όχημα, έ...

Η δολοφονία του αστυνομικού Νορντίν Ελ Ταλμπί στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού πυροβολήθηκε θανάσιμα από κλεμμένο όχημα, έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για το εμπόριο όπλων με διασυνδέσεις με την Τουρκία.Ο Γενικός Εισαγγελέας των Βρυξελλών, Φρεντερίκ Ντε Λέου, δήλωσε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία μπορεί να προέρχεται από την Τουρκία ή την Ουκρανία.Ωστόσο, σύμφωνα με το Φλαμανδικό Ινστιτούτο Ειρήνης, η Ουκρανία είναι μια απομακρυσμένη πιθανότητα.Τα περισσότερα από τα παράνομα όπλα που χρησιμοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις στο Βέλγιο προέρχονται από την Τουρκία.Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νιλς Ντουγκέ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η κύρια χώρα προέλευσης των όπλων που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες στο Βέλγιο είναι η Τουρκία ».Σύμφωνα με τον Ντουγκέ, μιλώντας στο Βελγικό Ραδιόφωνο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι όπλα που έχουν απομείνει από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν εισέλθει παράνομα στο Βέλγιο.Σύμφωνα με το Φλαμανδικό Ινστιτούτο Ειρήνης, οι εγκληματικές οργανώσεις στο Βέλγιο χρησιμοποιούν συχνά παράνομα όπλα, συνήθως τουρκικής προέλευσης.Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Ντουγκέ, δήλωσε ότι δύο κύριες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για το παράνομο λαθρεμπόριο όπλων από την Τουρκία στο Βέλγιο.Το πρώτο από αυτά είναι τα όπλα συναγερμού στην Τουρκία. Πολλά από αυτά τα όπλα, τα οποία εκπέμπουν μόνο προειδοποιητικό ήχο και δεν πυροβολούν, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πραγματικά πυροβόλα όπλα.Ο Ντουγκέ /Duguet είπε ότι αυτά τα όπλα, τα οποία αγοράστηκαν νόμιμα σε μεγάλες ποσότητες από την Τουρκία πριν από αρκετά χρόνια, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην τροποποιημένη τους μορφή.Μια άλλη μέθοδος είναι η παραγωγή πλαστών όπλων.Συγκρίνοντας την παραγωγή αυτών των όπλων με την κατασκευή παραποιημένων ενδυμάτων και αρωμάτων, ο Ντουγκέ είπε ότι τα πραγματικά πυροβόλα όπλα αναπαράγονται σε βιομηχανική κλίμακα σε μικρά εργαστήρια στην Τουρκία.Δείτε ΧάρτεςΟ Ντουγκέ δήλωσε ότι αυτά τα όπλα ήταν σχεδόν αδιαχώριστα από τα πραγματικά πυροβόλα όπλα, αλλά τα περισσότερα δεν είχαν σειριακούς αριθμούς.Πρόσθεσε ότι ο αριθμός τέτοιων όπλων έχει αυξηθεί τρομερά τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι αυτό υποδηλώνει ότι νέα εργαστήρια μπορεί να έχουν αρχίσει να παράγουν όπλα λίγο έξω από την Ευρώπη.Σύμφωνα με την εισαγγελία των Βρυξελλών, τα παραποιημένα όπλα τουρκικής προέλευσης εισέρχονται στο Βέλγιο όχι σε μεγάλα δοχεία όπως η κοκαΐνη, αλλά σε μικρές ποσότητες, για παράδειγμα, μέσω των πορτμπαγκάζ των οχημάτων.Σύμφωνα με το Φλαμανδικό Ινστιτούτο Ειρήνης, δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία στο Βέλγιο σχετικά με τον αριθμό και τους τύπους όπλων που κατασχέθηκαν, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατασχέθηκαν.Όταν ένα άτομο που συλλαμβάνεται με ναρκωτικά διαπιστώνεται ότι κατέχει όπλο, η έρευνα συχνά επικεντρώνεται στην πηγή των ναρκωτικών και όχι στο ίδιο το όπλο.Ο Ντουγκέ υποστήριξε ότι η αστυνομία δεν διέθετε επαρκείς πόρους για τη διεξαγωγή αυτών των ερευνών, γεγονός που δυσχεραίνει την αποκάλυψη των δικτύων που διαχειρίζονται το παράνομο εμπόριο όπλων.diken.com.tr