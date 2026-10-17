Ανακαλύφθηκε υδραγωγείο 2.000 ετών στην Ιερουσαλήμ που ενδέχεται να χρησιμοποιούσαν ο Ιησούς και οι μαθητές του

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη κοντά στην Ιερουσαλήμ φέρνει στο φως ένα εντυπωσιακό έργο υδροδότησης της αρχαιότητας, το οποίο χρονο...

Ένα εντυπωσιακό τεχνικό έργο της αρχαιότητας



Το αποκαλούμενο Κάτω Υδραγωγείο είχε συνολικό μήκος περίπου 21 χιλιομέτρων και εξασφάλιζε την παροχή νερού στην Ιερουσαλήμ, αξιοποιώντας αποκλειστικά τη φυσική κλίση του εδάφους.



Οι αρχαιολόγοι Μπενιαμίν Στόρχαν, Γκιλ Φράιντ και Ρότεμ Κοέν, οι οποίοι διηύθυναν την ανασκαφή για λογαριασμό της ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, εξήγησαν ότι το έργο πιθανότατα κατασκευάστηκε από τους Ασμοναίους ηγεμόνες για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης της πόλης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος λειτουργίας του, καθώς το νερό διένυε μεγάλες αποστάσεις χάρη σε μια εξαιρετικά μικρή υψομετρική διαφορά. Συγκεκριμένα, η στάθμη του υδραγωγείου μειωνόταν κατά περίπου ένα μέτρο για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής.



Η κατασκευή ενός τόσο εκτεταμένου συστήματος, με την ακρίβεια που απαιτούσε η συνεχής ροή του νερού, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα των προηγμένων μηχανικών γνώσεων της εποχής.



Η σύνδεση με τον Ιησού και τον Δεύτερο Ναό



Το νερό που μεταφερόταν μέσω του υδραγωγείου κατέληγε στην περιοχή του Όρους του Ναού, όπου βρισκόταν ο Δεύτερος Ναός της Ιερουσαλήμ, το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο του Ιουδαϊσμού εκείνη την περίοδο.



Εκτός από την κάλυψη καθημερινών αναγκών, χρησιμοποιούνταν σε τελετουργικούς καθαρμούς και για τον καθαρισμό των χώρων μετά την πραγματοποίηση θυσιών.



Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται και με ένα από τα γνωστότερα επεισόδια της Καινής Διαθήκης, όταν ο Ιησούς, σύμφωνα με τις ευαγγελικές αφηγήσεις, απομάκρυνε τους εμπόρους και τους αργυραμοιβούς από τον Ναό.



Ο Ντάγκλας Έστες, αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών Σπουδών στο New College of Florida, εκτιμά ότι το νερό που διοχετευόταν από το αρχαίο υδραγωγείο είναι πολύ πιθανό να είχε χρησιμοποιηθεί από τον Ιησού, τους μαθητές του και άλλους ανθρώπους που συμμετείχαν στην πρώτη χριστιανική κοινότητα.



Παρότι δεν υπάρχουν άμεσα αρχαιολογικά ευρήματα που να αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα χρησιμοποίησαν το νερό του συστήματος, ο καθηγητής θεωρεί ιδιαίτερα πιθανή αυτή τη σύνδεση, δεδομένης της λειτουργίας του υδραγωγείου κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.





Η Ιερουσαλήμ και η τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής



Σχολιάζοντας την ανακάλυψη στο Fox News Digital, ο Έστες υπογράμμισε ότι η κατασκευή του υδραγωγείου αναδεικνύει τη σημασία της αρχαίας Ιερουσαλήμ και το υψηλό επίπεδο των τεχνικών γνώσεων των κατοίκων της.



Όπως εξήγησε, οι Ασμοναίοι κατασκεύαζαν το συγκεκριμένο σύστημα περίπου την ίδια περίοδο που οι Ρωμαίοι δημιουργούσαν υδραγωγείο για τη μεταφορά νερού στον Ναό του Δία, στον Καπιτωλίνο Λόφο της Ρώμης.



Η σύγκριση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι η Ιερουσαλήμ δεν υστερούσε απαραίτητα σε τεχνολογική ανάπτυξη απέναντι στα μεγάλα κέντρα της Μεσογείου.



Μάλιστα, παρομοίασε τη σημασία τέτοιων κατασκευών στην αρχαιότητα με εκείνη που έχουν σήμερα μεγάλα τεχνικά έργα, όπως οι ουρανοξύστες.



Ο συμβολισμός του «ζωντανού νερού»



Πέρα από την αρχαιολογική και ιστορική του αξία, το υδραγωγείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από θρησκευτική άποψη.



Ο καθηγητής Έστες στάθηκε στον συμβολισμό του νερού στη χριστιανική παράδοση, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά καθαρού, τρεχούμενου νερού από την περιοχή της Βηθλεέμ προς τον Ναό της Ιερουσαλήμ αποκτά ξεχωριστή σημασία σε σχέση με τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού.



Στη χριστιανική θεολογία, ο Χριστός συνδέεται με την έννοια του «ζωντανού νερού», το οποίο συμβολίζει την πνευματική ζωή και τη σωτηρία.



Ο Έστες υποστήριξε ότι η διαδρομή του υδραγωγείου, από τη Βηθλεέμ προς την Ιερουσαλήμ, προσφέρει έναν επιπλέον συμβολικό παραλληλισμό με τη χριστιανική αφήγηση.



Το αρχαίο υδραγωγείο θα είναι επισκέψιμο



Οι ισραηλινές αρχές σχεδιάζουν να διατηρήσουν το τμήμα του υδραγωγείου που αποκαλύφθηκε και να το εντάξουν στην κεντρική είσοδο του νέου οικιστικού συγκροτήματος που πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή.



Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρατηρούν από κοντά το αρχαίο σύστημα υδροδότησης και να γνωρίσουν μία από τις σημαντικότερες τεχνικές υποδομές της Ιερουσαλήμ κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού.



Η ανακάλυψη προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην κατανόηση της καθημερινής ζωής στην αρχαία πόλη, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλιζόταν η παροχή νερού σε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της εποχής.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη κοντά στην Ιερουσαλήμ φέρνει στο φως ένα εντυπωσιακό έργο υδροδότησης της αρχαιότητας, το οποίο χρονολογείται πριν από περίπου 2.000 χρόνια και ενδέχεται να εξυπηρετούσε ακόμη και τον Ιησού Χριστό και τους μαθητές του.Πρόκειται για τμήμα αρχαίου υδραγωγείου μήκους περίπου 300 μέτρων, το οποίο εντοπίστηκε νότια του κιμπούτς Ραμάτ Ραχέλ, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανέγερση νέου συγκροτήματος κατοικιών.Η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) ανακοίνωσε την ανακάλυψη στις 11 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι το υδραγωγείο αποτελούσε μέρος ενός εκτεταμένου δικτύου μεταφοράς νερού από τις Δεξαμενές του Σολομώντα, κοντά στη Βηθλεέμ, προς την Ιερουσαλήμ.Το συγκεκριμένο σύστημα είχε κατασκευαστεί κατά την περίοδο των Ασμοναίων, ενώ, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, συνέχισε να χρησιμοποιείται κατά διαστήματα μέχρι και πριν από περίπου έναν αιώνα.