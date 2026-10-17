Λάρισα: Αστυνομικοί «ξετρύπωσαν» φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός

Εντοπίστηκε φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή στη Λάρισα. Για την υπόθεση, συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, ενώ κα...









Κατά την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 812 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,40 έως 2,10 μέτρα. Περαιτέρω, σε ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την αποξήρανση κάνναβης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επτά σάκοι που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 κιλών και 690 γραμμαρίων.









Η ταυτοποίηση των στοιχείων των ανωτέρω κατηγορουμένων κατέστη δυνατή, από την επακόλουθη διενέργεια ειδικών προανακριτικών πράξεων, καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση των πειστηρίων που εντοπίστηκαν στον χώρο της φυτείας.



Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες του 34χρονου, καθώς και στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

812 δενδρύλλια κάνναβης,

36 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης,

εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβής,

αντικείμενα διαβίωσης και διαμονής των ατόμων που διαβιούσαν εντός της φυτείας,

ζευγάρι κιάλια,

συσκευή ενδοεπικοινωνίας και

40.950 ευρώ.

Όπως υπολογίζεται, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκαν, των δενδρυλλίων κάνναβης που εκριζώθηκαν, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.



Όπως υπολογίζεται, το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκαν, των δενδρυλλίων κάνναβης που εκριζώθηκαν, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.

Εντοπίστηκε φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή στη Λάρισα. Για την υπόθεση, συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 36,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια της φυτείας με τα απαραίτητα είδη.Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και κατηγορείται ότι είχε αναλάβει την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και τη φύλαξη της φυτείας.