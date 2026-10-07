Θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ από την ατάκα του Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν θα μπορούσε να καταστρέψει μία μεγάλη πόλη όπως το Λος Άντζελες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μιλώντας σε πλήθος υποστηρικτών του στη Νεμπράσκα ότι το Ιράν θα μπορούσε να «καταστρέψει» μι...

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μιλώντας σε πλήθος υποστηρικτών του στη Νεμπράσκα ότι το Ιράν θα μπορούσε να «καταστρέψει» μια μεγάλη αμερικανική πόλη όπως το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο, προκαλώντας άμεσες και έντονες αντιδράσεις από ηγέτες των Δημοκρατικών της Καλιφόρνια αλλά και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.Ο Τραμπ, μιλώντας χθες σε πολιτική συγκέντρωση στην αγροτική ζώνη της πολιτείας, αναφέρθηκε στις οικονομικές θυσίες του πολέμου για την Αμερική και δήλωσε αποφασισμένος να «δει μια τεράστια νίκη, διότι επιβεβαιώνει όλα όσα κάναμε».«Και πάλι, να θυμάστε: όσον αφορά τον πόλεμο, η κατάσταση είναι απλά τεχνητή, οι τιμές είναι κάπως αυξημένες, αλλά πρόκειται για ένα μικρό τίμημα», είπε στο πλήθος στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, αναφερόμενος προφανώς στην άνοδο των τιμών στα καύσιμα, τα λιπάσματα και άλλα προϊόντα, η οποία αποδίδεται στις διαταραχές της αγοράς ενέργειας λόγω του πολέμου.«Αυτό είναι ένα μικρό τίμημα για να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλή, για να διατηρήσουμε τη χώρα μας ασφαλή. Θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια πόλη. Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό τίμημα και το ζήτημα θα λήξει πολύ σύντομα», δήλωσε, περίπου έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα μπορούσαν να δώσουν ξανά στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του Κογκρέσου.«Ουσιαστικά, έχει σχεδόν τελειώσει», συνέχισε ο Τραμπ. «Αλλά θα τελειώσει πολύ σύντομα, και θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».Ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει στο παρελθόν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που απορρέει από τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ έχει επίσης υποβαθμίσει τους φόβους για το ενδεχόμενο να εξαπολύσει το Ιράν ή οι σύμμαχοί του επίθεση σε αμερικανικό έδαφος.