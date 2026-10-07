Ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στον Φίλιππο Καμπούρη για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκή...
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:
- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα
- μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.
Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος
Η δράση της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.
Μεταξύ των δέκα κατηγορουμένων βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, μαζί με τους άλλους κατηγορούμενους.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.