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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στον Φίλιππο Καμπούρη για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Οκτωβρίου 07, 2026

   Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκή...

  



Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

  • διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
  • απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
  • συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
  • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα
  • μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος

Η δράση της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Μεταξύ των δέκα κατηγορουμένων βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα.

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, μαζί με τους άλλους κατηγορούμενους.

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