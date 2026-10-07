Ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στον Φίλιππο Καμπούρη για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκή...



διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.



Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος



Η δράση της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.



Μεταξύ των δέκα κατηγορουμένων βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα.



«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», δήλωσε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, μαζί με τους άλλους κατηγορούμενους.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά: