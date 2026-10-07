Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στην ανακρίτρια το επιχειρησιακό δίδυμο – Μετήχθησαν στα δικαστήρια συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών μετήχθησαν την Τετάρτη (7/10) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι που αποτελούν το λεγό...



Η αλλαγή στον αντιτρομοκρατικό νόμο



Η συμπληρωματική διαδικασία περιλαμβάνει και τους τέσσερις κατηγορούμενους και όχι μόνο τον 29χρονο και την 26χρονη.



Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και ο 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του πρώτου φέρεται να αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για την παράδοση των κλειδιών στους δύο που φέρονται να εκτέλεσαν την επίθεση.



Και οι δύο έλαβαν προθεσμίες για τις συμπληρωματικές απολογίες τους. Ο 25χρονος αναμένεται να επιστρέψει ενώπιον της Ανακρίτριας στις 9 Οκτωβρίου, ενώ ο 24χρονος έχει λάβει προθεσμία για τις 15 Οκτωβρίου.



Η συνήγορος του 24χρονου, Έρση Φωτόπουλου, είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην αναβάθμιση του νομικού χαρακτηρισμού ως προς τον εντολέα της. Όπως ανέφερε, η Ανακρίτρια προχώρησε σε διαφορετικό νομικό προσδιορισμό της υπόθεσης, καθώς αρχικά η κατηγορία αφορούσε την παράγραφο 2 του αντιτρομοκρατικού νόμου και πλέον την παράγραφο 1.



Η πλευρά του 24χρονου υποστηρίζει ότι ο ρόλος του διαφοροποιείται σαφώς από εκείνον των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματός του στον 25χρονο, τον οποίο έχει κατονομάσει, και ότι στη συνέχεια εκείνος τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζεύγος.



Στο μικροσκόπιο νέα στοιχεία



Παράλληλα, στη συμπληρωματική διαδικασία αναμένεται να αξιοποιηθεί και νέο υλικό που έχει προκύψει από τα πειστήρια τα οποία εξετάζονται στην Αθήνα.



Η πλευρά του 24χρονου έχει κάνει ειδική αναφορά σε υλικό που, σύμφωνα με τη συνήγορό του, αποτυπώνει το σημείο όπου παραδόθηκε η κόκκινη τσάντα με τα ρούχα που φέρονται να προορίζονταν για την παραμονή των εμπλεκομένων στο διαμέρισμα.



Το συγκεκριμένο εύρημα αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με το σύνολο των ψηφιακών και άλλων στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής.



Στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και μετά την επίθεση, οι μεταξύ τους επαφές, το διαμέρισμα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως σημείο συγκέντρωσης, αλλά και ψηφιακά ευρήματα από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών μετήχθησαν την Τετάρτη (7/10) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι που αποτελούν το λεγόμενο επιχειρησιακό δίδυμο, για το τρομοκρατικό χτύπημα σε βάρος της οικογένειας Νέστορα που είχε σαν αποτέλεσμα να πεθάνει η μητέρα της πολιτευτού της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.Αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν κατόπιν αναβάθμισης των κατηγοριών που βαραίνουν τον 29χρονο και την 26χρονη.Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας καθώς προκύπτει αλλαγή της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με το αντιτρομοκρατικό πλαίσιο.Η συγκεκριμένη υπόθεση πλέον εξετάζεται με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, αντί της παραγράφου 2 που είχε εφαρμοστεί αρχικά, εξέλιξη που συνεπάγεται αυστηρότερο πλαίσιο ποινών.