Ευφάνταστοι οι Αρχαίοι Έλληνες: «ΠΛΑΤΑΓΩΝΙΟ» λέγανε το «Μ΄ΑΓΑΠΑ ΔΕΝ Μ' ΑΓΑΠΑ»... Και δείτε τί υπέροχα ερωτικά παιχνίδια παίζανε...!!!

Στην ιστορία του έρωτα και των «από αρχαιοτάτων χρόνων» παιχνιδιών του, αναλαμβάνει να μυήσει τους επισκέπτες του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας.Αν σήμερα το λέμε... "μάδημα της μαργαρίτας", με το επαναλαμβανόμενο ερώτημα "Μ' αγαπά - δεν μ' αγαπά", οι αρχαίοι το έλεγαν πλαταγώνιο. Αντί για μαργαρίτα, μαδούσαν τα πέταλα μιας παπαρούνας (κόκκινης), σχήματιζαν ένα κύκλο με τον αντίχειρα και τον δείκτη του αριστερού χεριού και τοποθετούσαν ένα πέταλο παπαρούνας. Χτυπούσαν με το δεξί χέρι τον κύκλο και από την ένταση του ήχου που παραγόταν "άκουγαν " την ερωτική ένταση. Το συγκεκριμένο μαντικό παιχνίδι του έρωτα λεγόταν και "κουδουνίστρα".Ένα άλλο ήταν η ίυγξ (ή ίυγα)- δίσκος μεταλλικός ή χάλκινος με δύο τρύπες στο κέντρο, από τις οποίες περνούσαν ένα νήμα. Κρατούσαν χαλαρά το νήμα, το τεντώναν και το χαλαρώναν απότομα, μέχρι ο δίσκος να αρχίσει να περιστρέφεται και να παράγει ήχο. H ένταση του ήχου ήταν αντίστοιχη με την ένταση του έρωτα που ένιωθε το πρόσωπο που ποθούσε εκείνος που έπαιζε το παιχνίδι.Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, είναι ένα από τα πιο "ερωτικά" μουσεία, καθώς φιλοξενεί στις προθήκες του τα γνωστότερα ανά τον κόσμο αγαλματίδια του έρωτα, συμπλέγματα του Έρωτα και της Ψυχής, της θεάς Αφροδίτης, αλλά και πλήθος αγγείων - ακόμα και μήτρες αγγείων του 3ου και 4ου π.Χ αιώνα από την αρχαία Πέλλα, με εγχάρακτες επιγραφές - προτρεπτικές ερωτικών πράξεων.Το πρώτο μαρτυρημένο "μακεδονικό κείμενο" (σε γλώσσα δωρική-ελληνική) είναι η κατάρα εννέα στίχων που βρέθηκε εγχάρακτη σε μολύβδινο έλασμα (κατάδεσμο), τυλιγμένο στο δεξί χέρι νεκρής κατά την αποκάλυψη (το 1986) τάφου του 4ου π.Χ αιώνα από την περιοχή της αγοράς στην αρχαία Πέλλα. Το εύρημα, που στο νέο αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας.Το Μουσείο της Πέλλας βρίσκεται στις νοτιοανατολικές υπώρειες του λόφου του ανακτόρου, στο βορειοανατολικό τμήμα του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, σε άμεση γειτνίαση με το σύγχρονο οικισμό ανατολικά. Αποτελεί τη φυσική κατάληξη του επισκέπτη του αρχαιολογικού χώρου, όπου αυτός έχει τη δυνατότητα να ανασυνθέσει τα αρχαιολογικά στοιχεία που του παρείχαν τα μνημεία κατά την περιήγησή του και να κατανοήσει τις ποικίλες πτυχές της καθημερινής, αλλά και της δημόσιας ζωής της μακεδονικής πρωτεύουσας. Γι’ αυτό και οι θεματικές ενότητες της έκθεσης εναρμονίζονται με τους ανασκαφικούς τομείς του χώρου, χωρίς να είναι αποκομμένες η μια από την άλλη.