Κέντρο Εξομοιωτών Αρμάτων Μάχης: Η αποστολή και η σημασία του για την επιχειρησιακή ετοιμότητα

Το Κέντρο Εξομοιωτών αρμάτων μάχης στο Στρατόπεδο «Υπολοχαγού (ΠΖ) Θεοδώρου Κανδηλάπτη», στην Αλεξανδρούπολη ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει ...









Το Κέντρο Εξομοιωτών αρμάτων μάχης στο Στρατόπεδο «Υπολοχαγού (ΠΖ) Θεοδώρου Κανδηλάπτη», στην Αλεξανδρούπολη ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει οργανικά και διοικητικά στην 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.Αποστολή του είναι η τεχνική και η τακτική εκπαίδευση των πληρωμάτων αρμάτων της οικογένειας Leopard με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων των τεθωρακισμένων. Σκοπός είναι η παροχή δεξιοτήτων στη γρήγορη και επιτυχή σκόπευση και βολή, στο συντονισμό των μελών του πληρώματος, στην ανάλυση και εφαρμογή των διαταγών στο πεδίο της μάχης και στον χειρισμό του άρματος από οποιαδήποτε θέση.Η εκπαίδευση που παρέχεται στο ΚΕΞ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την εκπαίδευση στο πεδίο, όπου εκεί δοκιμάζονται οι αντοχές των πληρωμάτων και των μηχανημάτων σε πραγματικές συνθήκες. Όμως η συμβολή των εξομοιωτών δεν μπορεί να παραβλεφθεί.Όπως έχει τονίσει στο παρελθόν και ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας, η εκπαίδευση στο ΚΕΞ κοστίζει μέχρι λίγες χιλιάδες ευρώ, κόστος πολύ μικρότερο από την εκπαίδευση στο πεδίο.