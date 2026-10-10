Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς το βαφείο ρούχων - Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, με την επιχείρηση να καταστρέ...

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, με την επιχείρηση να καταστρέφεται ολοσχερώς. Το βαφείο βρίσκεται δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης.Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και υδροφόρο όχημα του Δήμου.Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διακόψει την ηλεκτροδότηση στο εσωτερικό του κτιρίου.Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν και φιάλες υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στο Αιγάλεω.