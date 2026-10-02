Πρώην χάκερ αποκαλύπτει πώς μπορείς να βρεις κρυφές κάμερες σε δωμάτια

Ένας πρώην χάκερ μοιράζεται τις γνώσεις του για το πως μπορεί κάποιος να τσεκάρει αν τον παρακολουθούν σε δωμάτια ξενοδοχείων. Είναι το μεγ...

Είναι το μεγάλο άγχος όσων χρησιμοποιούν δωμάτια ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων. «Μήπως υπάρχουν κρυφές κάμερες που με παρακολουθούν;», διερωτάται ο περισσότερος κόσμος. Ένας πρώην χάκερ, ο Μάρκους Χάτσινς έρχεται να απαλλάξει τους ανθρώπους από το παραπάνω ερώτημα.Ο Μάρκους, ειδικός πλέον στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με ένα βίντεο αποκάλυψε σε ποια σημεία κρύβουν μυστικές κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείων ή Airbnb. Το βίντεο έχει κάνει πάταγο συγκεντρώνοντας πάνω από 27 εκατομμύρια προβολές.Σε αυτό ο πρώην χάκερ συνιστά να χρησιμοποιήσει κάποιος έναν φακό για να ελέγξει αν υπάρχουν συσκευές εγγραφής. «Για παράδειγμα δείτε αυτό τον συναγερμό πυρκαγιάς που τοποθετείται ακριβώς πάνω από το κρεβάτι. Ένας τρόπος για να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάμερα είναι να ρίξετε ένα έντονο φως πάνω. Αν υπάρχει φωτογραφικός φακός από το φως που θα ρίξετε θα κάνει μια μπλε αντανάκλαση», λέει αρχικά ο Μάρκους.Στη συνέχεια τσεκάρει το ψηφιακό ρολόι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι, ενώ λέει πως ένας φορτιστής USB θα μπορούσε να αποτελέσει κρυψώνα για κάμερα. «Αυτές οι κάμερες είναι πραγματικά πολύ μικρές και όπως μπορείτε να δείτε είναι εφικτό να κρυφτούν οπουδήποτε, ακόμη και σε μια τρύπα στον τοίχο», πρόσθεσε.«Θα πρέπει να ελέγξετε για τυχόν ύποπτες συσκευές σε σημεία που βλέπουν προς το ντους, το κρεβάτι ή τη ντουλάπα», συνέχισε και έδειξε πώς με υπέρυθρες λυχνίες LED μπορείς να εντοπίσεις κάμερες νυχτερινής όρασης.Ο Χάτσινς εξήγησε ότι το βίντεο δεν τραβήχτηκε σε πραγματικό δωμάτιο και πως ήταν σκηνοθετημένο, ωστόσο τόνισε ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Το βίντεο έχει λάβει 4,2 εκατομμύρια likes και πάνω από 20.000 σχόλια. «Φανταστικό, αλλά εντελώς παρανοϊκό», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε: «Θα κοιτούσα την κάμερα όλη την ώρα και θα τους τρόμαζα».