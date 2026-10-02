Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό και μετέδιδε live στο TikTok

Ένας 46χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων...









Ένας 46χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα στην Αττική Οδό, ενώ παράλληλα μετέδιδε ζωντανά μέσω TikTok.Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του Κορωπίου, όπου ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, την ώρα που στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα.Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδηγήθηκαν στα ίχνη του επαγγελματία οδηγού ταξί.