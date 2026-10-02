Στις εγκαταστάσεις τη ΣΜΥΝ... Ορκίστηκαν οι πρωτοετείς Δόκιμοι Υπαξιωματικοί

Την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2026, έλαβε χώρα η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαξιωματικών της 47ης Σειράς, στις εγκαταστάσεις της ...





Την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2026, έλαβε χώρα η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαξιωματικών της 47ης Σειράς, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Διοικητής της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής ΠΝ, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Αρχηγού ΓΕΝ. Επιπλέον, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, καθώς και συγγενείς των ορκισθέντων.Συνολικά, ορκίστηκαν εβδομήντα τέσσερα (74) άτομα. Μεταξύ αυτών, επτά (07) Δόκιμοι προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και ένας (01) από τη Γεωργία.