ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Το πλοίο ΦΑΝΤΑΣΜΑ που έγινε το σήμα κατατεθέν στο ΓΥΘΕΙΟ...













Ενα από τα πλέον επιβλητικά αξιοθέατα της περιοχής του Γυθείου είναι το ναυάγιο του πλοίου «Δημήτριος». Το σκουριασμένο σκαρί βρίσκεται εκεί από τον Δεκέμβριο του 1981.Αρχικά, πολλά είχαν ακουστεί για το τι ακριβώς είχε συμβεί στο πλοίο. Κάποιοι μιλούν για παράνομο τσιγαράδικο, άλλοι για λαθρεμπόριο μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο ευφάνταστοι που έκαναν λόγω για πλοίο-φάντασμα αγνώστου ιδιοκτησίας.Τελικά, αυτό που ισχύει είναι πως το μήκους 67 μέτρων καράβι μετατράπηκε σε πλοίο-φάντασμα, αφού εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του.Πώς το «Δημήτριος» κατέληξε να γίνει τουριστικό αξιοθέατο της περιοχήςΤο μικρό φορτηγό «Δημήτριος», Ν. Πειραιά 2707, βρίσκεται προσαραγμένο σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το Γύθειο, στην παραλία της Σελινίτσας (περιοχή Βαλτάκι, στον δήμο Ευρώτα) από τις 23 Δεκεμβρίου 1981.Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το φορτηγό «Δημήτριος» εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του (αδελφοί Μολλάρη 76,75% και αδελφοί Ματσινού 23,25%), καθώς οικονομικά προβλήματα της εταιρείας τους, αλλά και μηχανικές βλάβες στο πλοίο, το ανάγκασαν να ακινητοποιηθεί.Το πλοίο είχε καταπλεύσει εκτάκτως στο Γύθειο την 4η Δεκεμβρίου 1980, λόγω ασθένειας του πλοιάρχου και της ανάγκης εισαγωγής του σε νοσοκομείο. Εως τον Ιούνιο του 1981 το σκάφος εξακολουθούσε να παραμένει στην ίδια θέση, αλλά οι πλοιοκτήτες ειδοποιήθηκαν από τη λιμενική αρχή ότι το σκάφος κατέστη επικίνδυνο καθώς είχε πάρει κλίση προς τα δεξιά από την εισροή υδάτων στα κύτη του. Από τη λιμενική αρχή ζητήθηκε η μετακίνηση του σκάφους εκτός λιμένα, σε ασφαλές αγκυροβόλιο.Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από τους πλοιοκτήτες έως τις 9 Νοεμβρίου 1981. Τελικά, το πλοίο έγινε έρμαιο των δυσμενών καιρικών συνθηκών και παρασύρθηκε από το αγκυροβόλιό του. Η τελική θέση του, την οποία και πάλι αποφάσισαν οι καιρικές συνθήκες στις 23 Δεκεμβρίου 1981, είναι η σημερινή στην παραλία Σελινίτσας, βορειοανατολικά του Γυθείου.Τα χαρακτηριστικά του πλοίου