Χειροπέδες σε σπείρα με 34 διαρρήξεις σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία και Χαλκιδική: Έκαναν και τους αναρριχητές για να μπαίνουν στα σπίτια

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΑπό την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωσητα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις οικιών σε περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος του κέντρου και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και στις περιοχές της Αγκαθιάς Ημαθίας, της Κατερίνης και Λιτόχωρου Πιερίας, των Νέων Μουδανιών και της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής.Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -4- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο, το οποίο αναζητείται.Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Θεσσαλονίκης, καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών,του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά –περίπτωση– εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.Όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εντατικής έρευνας του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, τουλάχιστον από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, τα μέλη της οργάνωσης, συνδεόμενα με άμεσες και στενές φιλικές σχέσεις, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα και με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προέβαιναν κατ΄επάγγελμα σε διαρρήξεις οικιών σε περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περιοχές στην Ημαθία, Πιερία και στη Χαλκιδική, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.Ως προς τον τρόπο δράσης (modusoperandi), τα μέλη της οργάνωσηςμετέβαιναν κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες της ημέρας με επιβατικά αυτοκίνητα διαφορετικού τύπου και χαρακτηριστικών σε περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όσο και σε έτερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και εντόπιζαν οικίες από τις οποίες απουσίαζαν οι κάτοικοι και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων προέβαιναν στη διάρρηξή τους μέσω της παραβίασης παραθύρων, κεντρικών θυρών και μπαλκονόπορτων, με σκοπό να αφαιρέσουν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή-χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.Σε περίπτωση που το διαμέρισμα βρισκόταν σε κάποιο όροφο οικοδομής, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αναρριχούνταν στο μπαλκόνι και έπειτα προέβαιναν στην παραβίασή του.Περαιτέρω, από την έρευνα προέκυψαν και οι ρόλοι του καθενός από τους κατηγορουμένους ως εξής:39χρονος ημεδαπός και 33χρονοςημεδαπός, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση «κατάλληλων» οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν ως μέσα στην τέλεση των διαρρήξεων, ενώ ο 33χρονος ήταν επιφορτισμένος με την οδήγηση των «επιχειρησιακών» οχημάτων της εγκληματικής ομάδας, ενώ-3- έτεροι ημεδαποί, ηλικίας 28 ετών, είχαν επιχειρησιακό ρόλο, καθώς ήταν επιφορτισμένοι με τη διάρρηξη εταιρειών και οικιών και την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και των τιμαλφών – χρυσαφικών από το εσωτερικό τους, τους οποίους συνεπικουρούσαν κατά περίπτωση ο 39χρονος και ο 33χρονος.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στις περιοχές Δενδροποτάμου, Κορδελιού και Νεάπολης Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών,συσκευές κινητής τηλεφωνίας,ηλεκτρονικές συσκευές,είδη ρουχισμού,πιστόλι με -8- αβολίδωτα φυσίγγια,ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης -26,68- γραμμαρίων,ζυγαριά ακριβείας και τρίφτης,το συνολικό χρηματικό ποσό των -6.005,4- ευρώ, καθώς και-4- Ι.Χ.Ε. οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε -34- περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών, από τις οποίες οι -11- σε απόπειρα, σε περιοχέςτου ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, καθώς και σε Συκιές, Ασβεστοχώρι, Πυλαία, Χορτιάτη, Βασιλικά, Καρδία, Ταγαράδες, Τρίλοφο, Μεσημέρι, Κάτω Σχολάρι και Νέα Ραιδεστό, αλλά και σε έτερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα στην ΑγκαθιάΗμαθίας, στην Κατερίνη και στο ΛιτόχωροΠιερίας και στα Νέα Μουδανιά και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον -4.225- ευρώ και αντικείμενα (κοσμήματα, χρυσαφικά, λίρες κτλ) συνολικής χρηματικής αξίας -75.290- ευρώ.Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, καθώς σε βάρος τους έχουν σχηματισθεί συνολικά -88- δικογραφίες και τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.