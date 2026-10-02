Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 14:45 στη Νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού...
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 14:45 στη Νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της "Ροδιακής", η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.
Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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