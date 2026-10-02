Δίωξη Ναρκωτικών: Πώς συνέλαβε τους 5 Τούρκους καλλιεργητές κάνναβης με την Porsche

Περισσότερα από 200.000 ευρώ περίμεναν ότι θα έβγαζαν 5 Τούρκοι καλλιεργητές δενδρυλλίων κάνναβης στη Μεσσηνία, ωστόσο, δεν υπολόγιζαν τη...





Οι 5 Τούρκοι καλλιεργητές κάνναβης/flash.gr



Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 784 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβης, 900 ευρώ, 2 οχήματα, 7 κινητά τηλέφωνα, 4 ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριές και καλλιεργητικός εξοπλισμός (φιάλη νερού, σκαλιστήρι, γάντια, ισοθερμικό κυτίο, ποτιστήρι, τσεκούρι, πριόνι χειρός, σκερπάνι, αξίνες και φτυάρι).







Οι 3 από τους 5 συλληφθέντες κατοικούσαν στη Σαρωνίδα, ενώ οι άλλοι δύο στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Δημήτριο, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων οχημάτων μία Porsche Panamera (σ.σ. ιδιοκτησίας 35χρονου Τούρκου).



Οι 3 από τους 5 συλληφθέντες κατοικούσαν στη Σαρωνίδα, ενώ οι άλλοι δύο στο κέντρο της Αθήνας και στον Άγιο Δημήτριο, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων οχημάτων μία Porsche Panamera (σ.σ. ιδιοκτησίας 35χρονου Τούρκου).

Περισσότερα από 200.000 ευρώ περίμεναν ότι θα έβγαζαν 5 Τούρκοι καλλιεργητές δενδρυλλίων κάνναβης στη Μεσσηνία, ωστόσο, δεν υπολόγιζαν τη Δίωξη Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI» που τους είχε εντοπίσει, παρακολουθούσε τις κινήσεις τους και τελικά τους πέρασε χειροπέδες.Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκληματική ομάδα των 5 Τούρκων ξεκίνησε την από κοινού δράση της τον Ιούνιο με σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στη Νέδα Μεσσηνίας καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τιμές ήταν στα 10 ευρώ το κάθε γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και στα 30 ευρώ το κάθε γραμμάριο κατεργασμένης (σ.σ. μορφή σοκολάτας) με ορμητήριο την περιοχή των Εξαρχείων. Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη τους πραγματοποιήθηκε στις 30/9 με συνδρομή κι άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εντοπίστηκε η καλλιέργεια, απ’ όπου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης.