Χημικός ευνουχισμός: Βασανιστήριο ή «λύση» για τους παιδόφιλους; Σε ποιες χώρες ισχύει

Η μέθοδος του χημικού ευνουχισμού έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορες μορφές, είτε αναγκαστικά ως ποινή είτε ως τρόπος για τους παραβάτες να ...





Στις ΗΠΑ, επτά πολιτείες (Καλιφόρνια, Φλόριντα, Γκουάμ, Αϊόβα, Λουιζιάνα, Μοντάνα και Ουισκόνσιν) έχουν νομιμοποιήσει τον χημικό ευνουχισμό. Η Ουκρανία χρησιμοποίησε τη μέθοδο το 2019 και ο νόμος λέει ότι οι αρχές, εάν χρειαστεί, έχουν ακόμη και τη δύναμη να ασκήσουν βία στον κατάδικο για να υποβληθεί στη διαδικασία, σύμφωνα με έκθεση του TRTWorld.





Κράτη μέλη της ΕΕ καταφεύγουν στη μέθοδο του χημικού ευνουχισμού για να καταπολεμήσουν τη σεξουαλική βία και τους κατά συρροή παραβάτες. Στις περισσότερες χώρες ο χημικός ευνουχισμός δεν μπορεί να επιβληθεί ως υποχρεωτική ποινή, αλλά μπορεί να οριστεί από τα ποινικά δικαστήρια ως μία από τις προϋποθέσεις για τη μείωση της ποινής ή την αποφυλάκιση.Ωστόσο, αρκετές χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, προτείνουν ευνουχισμό σε πιθανούς και καταδικασμένους σεξουαλικούς παραβάτες — ως μία μορφή διαχείρισης, όχι ως τιμωρία, και μόνο σε εθελοντική βάση. Στην Πολωνία που έχει μία απο τις πλέον σκληρές νομοθεσίες για τους παιδοβιαστες στην Ευρώπη, η μθοδος εφαρμόζεται σε άνδρες που βιάζουν παιδιά ή μέλη της οικογένειας. Εκτός γηραιάς ηπείρου, στην Ταϊλάνδη και το Πακιστάν μεταξύ άλλων οι σεξουαλικοί εγκληματίες ειναι αντιμέτωποι με τον χημικό ευνουχισμό.Τι είναι ο χημικός ευνουχισμός;Οι χημικοί ευνουχισμοί χρησιμοποιούνται για τη μείωση των επιπέδων των ανδρικών ορμονών ή των ανδρογόνων. Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων που μειώνουν τη λίμπιντο και ως εκ τούτου υπάρχουν ελπίδες ότι θα μειωθεί και η σεξουαλική δραστηριότητα. Το φάρμακο που εμπλέκεται στον χημικό ευνουχισμό χορηγείται μέσω φαρμακευτικής αγωγής από το στόμα ή με ένεση.Οι επιπτώσεις των χημικών ευνουχισμών είναι αναστρέψιμες. Διαρκούν για όσο διάστημα χορηγείται το φάρμακο. Αλλά μόλις ο λήπτης σταματήσει να παίρνει το φάρμακο, τα επίπεδα των ορμονών επανέρχονται στο φυσιολογικό. Οι πολέμιοι του χημικού ευνουχισμού επισημαίνουν τους κινδύνους που ενέχει η μακροχρόνια χρήση του χημικού ευνουχισμού. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλότερη ευαισθησία στην οστεοπόρωση, καρδιαγγειακές παθήσεις και μειωμένο μεταβολισμό γλυκόζης και λιπιδίων.Οι επιπτώσεις σε άτομα με αποκλίνουσες συμπεριφορές είναι σχετικά άγνωστες. Ο χημικός ευνουχισμός μπορεί επίσης να αποδειχθεί δαπανηρός, καθώς δεν είναι μια εφάπαξ θεραπεία, αλλά απαιτεί τακτικές παρεμβάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η αστυνομία θα βασίζεται σε αυτές τις ποινές για χημικό ευνουχισμό κάνοντας τακτικά ταξίδια στις αρχές για περαιτέρω θεραπεία.«Υπάρχουν ενδείξεις ότι λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν πόσο αποτελεσματικός είναι», είπε στη DW ο Γιούργκεν Μίλερ, νευρολόγος και ιατροδικαστής από το Γκέτινγκεν. Μέχρι σήμερα, δεν έχει διεξαχθεί καμία διεθνής μελέτη που θα μπορούσε να αξιολογήσει αποτελεσματικά την επιτυχία αυτής της θεραπείας.Xώρες που επιτρέπουν τον χημικό ευνουχισμόΗ Ταϊλάνδη ενέκρινε φέτος το καλοκαίρι τον χημικό ευνουχισμό, σε μία προσπάθεια να καταπολεμήσει τα σεξουαλικά εγκλήματα. Χώρες όπως η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν υιοθετήσει αυτή τη μορφή τιμωρίας εδώ και πολύ καιρό.Η Νότια Κορέα ψήφισε το νόμο το 2011 που στόχευε ιδιαίτερα στη μείωση της απειλής των σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι η μόνη χώρα που πραγματοποιεί χειρουργικό ευνουχισμό όπου αφαιρούνται χειρουργικά οι ορμονοπαραγωγοί αδένες. Ο νόμος εισήχθη το 1966.