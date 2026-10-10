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Λαμία: Έπιασαν... επίδοξους «διαρρήκτες» 10 και 11 ετών την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι

Οκτωβρίου 19, 2026

  Την ώρα που πήγαν να μπουν σε σπίτι, πιάστηκαν δύο ανήλικοι Ρομά, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στα Γαλανέικα Λαμίας. Σύμφωνα με το LamiaRe...

 



Την ώρα που πήγαν να μπουν σε σπίτι, πιάστηκαν δύο ανήλικοι Ρομά, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στα Γαλανέικα Λαμίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο πιτσιρικάδες ηλικίας 10 και 11 ετών, μόλις είχαν εισέλθει στον κήπο του σπιτιού, όταν από το σημείο πέρασε συγγενής του ιδιοκτήτη, τους έβαλε τις φωνές και σε λίγες στιγμές τους είχαν εγκλωβίσει.

Τα δύο παιδιά προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία με τα ονόματα και των γονέων τους, οι οποίοι και αναζητούνται για να συλληφθούν με την κατηγορία της παραμέλησής της εποπτείας τους.

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